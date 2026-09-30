U filmskoj sačekuši ubijen gazda poznatog nogometnog kluba

Prema dosad dostupnim informacijama, Filipov je ubijen hicem u glavu iz zasjede. Poziv hitnoj službi zaprimljen je oko jedan sat iza ponoći. Policija i tužiteljstvo zasad nisu objavili detalje o mogućem počinitelju, niti je poznato je li netko uhićen ili za njim traje potraga.

Područje oko mjesta zločina blokirano je, a istražitelji pretražuju okolinu i izuzimaju snimke nadzornih kamera. Zbog policijskog očevida promet je ograničen u nekoliko ulica u blizini kompleksa Orhideite, piše Sportklub.rs.

Policija kontrolira ulaze i izlaze iz grada

Velika policijska akcija proširena je i na druge dijelove Plovdiva. Pojačane su kontrole na glavnim ulazima i izlazima iz grada, gdje policajci zaustavljaju i provjeravaju vozila za koja sumnjaju da bi mogla biti povezana sa zločinom, prenosi N1.

Promet prema Plovdivu i iz njega nije obustavljen, ali su kontrole pojačane, a policija je vidljivo prisutna na više lokacija.

Okružna tužiteljica Vanja Hristeva potvrdila je da je pokrenuta istraga zbog ubojstva s namjerom. Istražitelji, kako je rekla, provjeravaju sve moguće verzije događaja.

Direktor regionalne policije Vasil Kostadinov potvrdio je da je Filipov ubijen na imanju koje je bilo u njegovu vlasništvu. Demantirao je informacije prema kojima je policiju o događaju obavijestila supruga ubijenog.

Za sada nema službenih podataka da je Filipov prije ubojstva dobivao prijetnje.

Policija također traga za potencijalnim svjedocima. Posebno se istražuje šumovito područje u blizini zgrade u kojoj je Filipov živio, gdje se, prema jednoj od mogućnosti koju istražitelji provjeravaju, napadač mogao skrivati i čekati biznismena.

Ne isključuje se ni mogućnost da je pucano s veće udaljenosti.

Tko je bio Ilijan Filipov?

Filipov je bio osnivač i vlasnik kompanije PIMK, jedne od većih bugarskih tvrtki u transportnom sektoru. Tvrtka je osnovana 2000. godine, a s vremenom je poslovanje proširila i na građevinarstvo te željeznički prijevoz.

Prema ranijim podacima, PIMK je zapošljavao oko 1650 ljudi i ostvarivao prihod od stotina milijuna bugarskih leva. Kompanija posluje i izvan Bugarske, uključujući Italiju, odakle organizira transport robe prema različitim dijelovima Europe.

Filipov je posjedovao i privatni željeznički terminal u blizini Plovdiva, koji se koristi za prijevoz robe prema Turskoj i Aziji. Njegova kompanija PIMK Rail Express 2023. godine dobila je i licencu za putnički željeznički promet.

Važna figura oko Boteva

Filipov je bio dobro poznat i u nogometnim krugovima u Plovdivu. Bio je povezan s Botevom i smatrao se jednom od važnih osoba oko kluba.

Njegovo ime posebno se povezivalo s izgradnjom stadiona Hristo Botev, poznatog pod nadimkom „Koleža“. Projekt je godinama pratio niz problema, uključujući sporove, prekide radova i nedostatak novca zbog kojeg su se tražila dodatna sredstva.

Posljednjih dana Filipov je putem javnih istupa razmjenjivao oštre poruke s Venceslavom Stefanovim, uglavnom oko tema povezanih s nogometom.

Samo tri dana prije ubojstva Filipov je sudjelovao na javnom događaju u Plovdivu organiziranom povodom otvaranja obnovljenog objekta.

Istraga o njegovu ubojstvu je u tijeku, a policija zasad nije objavila moguće motive niti identitet osumnjičenika.