U dva bunara kod ilegalnog odlagališta ponovno pronađeni PFAS spojevi, voda iz javne vodoopskrbe ispravna

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ), nastavio je izvanredno uzorkovanje i analizu vode iz privatnih bunara i izvora koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe. Najnoviji rezultati potvrdili su prisutnost PFAS spojeva u dva bunara u neposrednoj blizini nezakonitog odlagališta otpada, dok u ostalim novoistraženim objektima ti spojevi nisu pronađeni.

U razdoblju od 15. do 29. rujna 2026. godine uzorkovanje je provedeno na 21 lokaciji, od čega je 18 novih, dok su na tri prethodno ispitane lokacije analize ponovljene. Obuhvaćeno je ukupno 20 bunara i jedan izvor, a u oba ciklusa dosad su analizirana 64 uzorka.

PFAS spojevi ponovno pronađeni u ista dva bunara

Na svih 18 novih lokacija nije utvrđena prisutnost PFAS spojeva. Međutim, kao i tijekom prvog kruga ispitivanja, ti su spojevi ponovno pronađeni u ista dva bunara smještena neposredno uz nezakonito odlagalište otpada. U jednom od njih koncentracija PFAS spojeva premašuje dopuštenu vrijednost.

Iz HZJZ-a ističu da se voda iz tih bunara ne koristi za piće te da su stanovnici tog područja priključeni na javni vodoopskrbni sustav.

Prema dosadašnjim analizama, rezultati upućuju na lokalni karakter onečišćenja, ograničen na neposrednu blizinu nezakonitog odlagališta. Istodobno, redovita i izvanredna ispitivanja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba.

Čak 20 od 21 uzorka mikrobiološki neispravno

Osim ispitivanja prisutnosti PFAS spojeva, provedene su i mikrobiološke te fizikalno-kemijske analize. Rezultati su pokazali da je od ukupno 21 uzorka čak 20 bilo mikrobiološki neispravno, dok su u šest uzoraka zabilježene i povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja.

Iz Zavoda pojašnjavaju kako mikrobiološka neispravnost nije neuobičajena za privatne bunare i izvore jer se voda iz takvih objekata, za razliku od vode iz javne vodoopskrbe, ne podvrgava redovitim postupcima obrade i dezinfekcije.

Naglašavaju i da takvi nalazi sami po sebi ne znače da je onečišćenje povezano s nezakonitim odlagalištem otpada, ali upozoravaju na važnost provjere zdravstvene ispravnosti vode prije njezina korištenja za piće.

Nastavlja se praćenje kvalitete vode

Vlasnici svih objekata obuhvaćenih posljednjim uzorkovanjem obaviješteni su o rezultatima analiza te su dobili odgovarajuće upute.

Iz HZJZ-a podsjećaju da privatni bunari, cisterne i izvori nisu obuhvaćeni državnim monitoringom kvalitete vode te da su za njihovo održavanje i zdravstvenu ispravnost odgovorni sami vlasnici odnosno korisnici. Stoga se korištenje vode iz takvih objekata za piće ne preporučuje bez prethodne provjere njezine ispravnosti.

Zavodi za javno zdravstvo nastavit će pratiti stanje na trima lokacijama na kojima su analize već ponovljene, kao i u dodatnim privatnim vodoopskrbnim objektima koje su prijavili građani.

Nastavlja se i redovito praćenje vode iz javne vodoopskrbe, za koju dosadašnji rezultati ne pokazuju utjecaj onečišćenja PFAS spojevima utvrđenog u blizini nezakonitog odlagališta otpada.