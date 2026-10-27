U Domovinskom ratu izgubila je četvoricu sinova, njezin unuk otkrio dirljivu priču. U Splitu otvorena emotivna izložba posvećena hrvatskoj 'Majci hrabrosti'

U Muzeju grada Splita u utorak je otvorena izložba fotografija posvećena Kati Šoljić, poznatoj kao vukovarska i hrvatska „Majka hrabrost“. Izložba donosi rijetke obiteljske fotografije koje je prikupio njezin unuk Tomislav Vukojević, a otvorenju su nazočili splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Kata Šoljić, koja je u Domovinskom ratu izgubila četvoricu sinova i brojne druge članove obitelji, ostala je jedan od najsnažnijih simbola majčinske žrtve i stradanja tijekom rata. Njezina životna priča sada je predstavljena kroz obiteljske fotografije koje posjetiteljima približavaju osobne trenutke, uspomene i život obitelji Šoljić.

Izložba je otvorena u Muzeju grada Splita, a njezin je cilj očuvati uspomenu na Katu Šoljić i članove njezine obitelji te podsjetiti na ljudsku cijenu Domovinskog rata.

„Iz Vukovara smo izašli s jednom ili dvije vrećice“

Posebno emotivno o nastanku izložbe govorio je Katin unuk Tomislav Vukojević, koji je fotografije uspio prikupiti od članova šire obitelji. Prisjetio se ratnih okolnosti u kojima su mnogi Vukovarci napuštali svoje domove gotovo bez ičega, zbog čega su brojne obiteljske uspomene zauvijek izgubljene.

„Svatko je od nas iz Vukovara izašao s jednom ili dvije vrećice. Neki su ponijeli jedan album, a neki nijedan. U samo mjesec i pol dana uspio sam od rodbine prikupiti ove fotografije koje su vrlo značajne za našu obitelj, ali vjerujem i za Hrvatsku“, kazao je Vukojević.

Istaknuo je kako mu posebno znači što je upravo Split prepoznao važnost očuvanja uspomene na njegovu baku i omogućio predstavljanje fotografija javnosti.

„Drago mi je da je Grad Split prepoznao tu veličinu i ustupio ovakav prostor“, poručio je.

Prisjećajući se obiteljskog života, Vukojević je spomenuo i godine koje je Kata Šoljić provela s njegovom obitelji u Vukovaru, od 1981. do 1991. godine.

Boban: „Njezin duh davao je snagu hrvatskom narodu“

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban istaknuo je kako izložba dolazi uoči studenoga, mjeseca u kojem se Hrvatska posebno prisjeća stradanja Vukovara, Škabrnje i drugih mjesta pogođenih ratom.

Naglasio je da naziv „Majka hrabrost“ tek djelomično opisuje snagu i žrtvu Kate Šoljić.

„Kada kažemo 'Majka hrabrost', to je tek mali epitet za ono što je ta žena kroz svoj život učinila za hrvatski narod“, istaknuo je Boban.

Posebno se osvrnuo na njezinu ulogu u očuvanju zajedništva i pružanju snage drugima, unatoč osobnoj tragediji.

„Njezin duh držao je obitelj na okupu, a ja ću reći da je taj njezin duh držao hrvatski narod na okupu. Doprinosio je slobodi Hrvatske i davao snagu ljudima na bojištu, svima koji su sudjelovali u oslobađanju Hrvatske“, poručio je župan.

Podsjetio je i na spomenik Kati Šoljić u Nemetinu, čijem je otkrivanju osobno nazočio. Kako je kazao, taj mu je događaj ostao duboko urezan u sjećanje.

Prema njegovim riječima, njezina snaga posebno dolazi do izražaja kada se uzme u obzir da je, unatoč strašnim gubicima, ostala simbol ljubavi, mira i dostojanstva.

„To je posebno važno i danas, u ovom nemirnom i turbulentnom vremenu. Ljudi koji propagiraju mir i ljubav, a unatoč takvim gubicima uspijevaju sačuvati vlastiti duševni mir, iznimna su rijetkost“, rekao je Boban, zahvalivši obitelji i svima koji su sudjelovali u organizaciji izložbe.

Šuta: „Moramo čuvati istinu o Domovinskom ratu“

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izrazio je zadovoljstvo što je izložba posvećena Kati Šoljić organizirana upravo u Splitu, gradu koji, kako je istaknuo, njeguje vrijednosti Domovinskog rata.

„Drago mi je da se ova izložba događa upravo ovdje u Splitu, gradu koji itekako drži do svih vrijednosti Domovinskog rata“, kazao je Šuta.

Podsjetio je na veliku žrtvu koju je Kata Šoljić podnijela izgubivši četvoricu sinova i gotovo deset članova šire obitelji.

Naglasio je kako se približavaju dani sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, kada je posebno važno govoriti o stradanjima i očuvanju povijesnog sjećanja.

„Moramo govoriti o istini o Domovinskom ratu, o žrtvi koju smo podnijeli za slobodu, tu slobodu i vrijednosti maksimalno njegovati i ne dopustiti da se takva strašna prošlost ikada ponovi“, poručio je gradonačelnik.

Zahvalio je Tomislavu Vukojeviću i ostalim članovima obitelji na trudu uloženom u organizaciju izložbe te izrazio želju da se slični programi nastave održavati i idućih godina.

Izložba u Muzeju grada Splita tako kroz sačuvane obiteljske fotografije donosi osobniji pogled na život Kate Šoljić i njezine obitelji, podsjećajući da se iza velikih povijesnih događaja nalaze pojedinačne sudbine, obiteljske uspomene i gubici koji ne blijede.