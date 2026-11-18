Selo Popovići u blizini Benkovca napokon dobiva vodovod. Nakon godina snalaženja s bunarima, kišnicom i cisternama počela je izgradnja vodovodne mreže vrijedne 3,2 milijuna eura, piše HRT.

Za većinu stanovnika to znači kraj dugogodišnjih problema s opskrbom vodom, no četrdesetak kućanstava u trima zaseocima još će morati čekati. U kućanstvu Mirka Tokića u Popovićima živi deset ljudi. Na vodu troše mnogo novca, iako štede svaku kap.

- Jedna cisterna, recimo, to je 18 kubika, dvjesto eura s prijevozom. Mi smo uzeli prije četiri miseca četiri, znači 800 eura. I to je puno. To je puno dat za tu vodu, a opet, špara se, znate kako, govori Mirko.

Voda se troši na svakodnevne potrebe velike obitelji, od kuhanja do kupanja. "Kad se i kupa i kuha, i dica su tu velika, puste vodokotlić, 10 litara", dodaje.

Vodovod vrijedan 3,2 milijuna eura

- Ovo je Lokva, kupalište iz doba cara Nerona. Dakle, tada su Popovići imali uređeno kupalište, a danas u 21. stoljeću u svojim domovima nemaju vodu, istaknula je u prilogu HRT-a novinarka Katina Vrsaljko. No za veći dio sela i to bi uskoro trebalo postati prošlost. Počeli su radovi na izgradnji vodovodne mreže vrijedne 3,2 milijuna eura.

- Znači nam životno važno za ovaj kraj jer mi dosad nismo imali nikakvu vodu, osim bunara koje smo sami gradili i koristili kišnicu za život, kaže Vinko Rogić, predsjednik Mjesnog odbora Popovići.

Voda je važna i za razvoj sela. Stanovnici se bave stočarstvom, a posljednjih godina počeo se razvijati i seoski turizam. Ljudi imaju stočarstvo, vode nema, u zadnje vrijeme počeo se razvijati seoski turizam. Mi u selu trenutačno imamo pet-šest bazena, dodaje Rogić.

Za Mirka Tokića početak radova posebno je emotivan trenutak: "Ja mislin da sritniji čovik ne može biti sad kad vidin da ljudi tu kopaju i da ćemo dobiti vodu. To mi je isto ko i kad san se vratija u Oluji, jedina srića".

Četrdeset kućanstava ostaje bez vodovoda

Ali nisu svi te sreće. U ovoj fazi vodovodne cijevi neće stići do četrdeset kućanstava u trima zaseocima. Stanovnici Zelića nezadovoljni su jer će ponovno morati čekati.

- Krč, dvi kuće živi, ima kilometar i po. Njima kopa! A čiji smo mi? Ovako nam je bilo i za struju. Cilo selo dobiva, samo Zelići ne. Kum je dobiva, samo mi... Mi svaki put, što se kaže, zadnja rupa na svirali, kaže Ivan Zelić.

Gradonačelnik: Vodovod će stići i do preostalih zaseoka

Na benkovačkom području još je petnaestak sela bez vode. Do udaljenih i raštrkanih kuća nije jednostavno ni jeftino dovesti vodovod, ali problem se postupno rješava. Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić poručuje stanovnicima da će se mreža proširiti i na preostale zaseoke kada se osigura novac.

- Htio bih poslati poruku i našim građanima Popovića da se ne trebaju brinuti i da će se u nastavku, kad se dobiju sredstva, napraviti i ostala tri zaseoka Popovića – Zelić, Kum i Otavac, s hidrostanicama, rekao je Bulić.

Nisu Popovići bogu iza nogu. Da imaju osnovne uvjete primjerene 21. stoljeću – vodu, internet, ceste i zemljišta za mlade – u selo s pogledom na more, smatraju stanovnici, mnogi bi se rado vratili.