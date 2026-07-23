U Dicmu predstavljena "Balada o Reri ekspres": Priča o vlaku koji je desetljećima povezivao Cetinsku krajinu i Split

Na trasi nekadašnje Ferate, pokraj parne lokomotive u Dicmu, predstavljena je knjiga "Balada o Reri ekspres" autora Stipe Krce, djelo koje kroz priče, sjećanja i dokumentarnu građu oživljava povijest legendarnog vlaka koji je gotovo šest desetljeća povezivao Sinj i Split.

Organizatori promocije bili su Splitsko-dalmatinska županija i KD Trilj, koji su ujedno i izdavači knjige, te Općina Dicmo. Događaj je okupio osamdesetak Dicmanjana i posjetitelja iz okolnih mjesta, a održan je u sklopu programa obilježavanja Dana Općine Dicmo te blagdana svetih Jakova i Ane.

"Rera je bila više od vlaka"

Okupljene je na početku svečanosti pozdravio načelnik Općine Dicmo Petar Maretić, izrazivši zadovoljstvo što se u posebnom ambijentu, uz trasu stare pruge i parnu lokomotivu, održava vrijedan kulturni i društveni događaj.

Urednik knjige, prof. dr. sc. Josip Dukić, istaknuo je kako se ovim djelom nastoji sačuvati važan dio identiteta i svakodnevice stanovnika Cetinske krajine. "Rera je bila više od vlaka – ona je bila dio svakodnevice, a kroz ovakva djela te priče ostaju zapisane i dostupne budućim generacijama. Stipe Krce na najbolji je način dočarao tih 59 godina, koliko je Rera vozila od Sinja do Splita, kao i sve ono što se u njoj i oko nje događalo", kazao je Dukić.

Zahvalio je Splitsko-dalmatinskoj županiji kao izdavaču te načelniku Dicma na svemu što su učinili kako bi knjiga ugledala svjetlo dana i bila predstavljena upravo u Dicmu.

Osobna priča autora

Autor Stipe Krce naglasio je kako knjiga nije samo povijest uskotračne pruge, već i zapis o ljudima i životu koji se uz nju odvijao. "Riječ je o djelu koje kroz priče, sjećanja i dokumentarnu građu oživljava duh nekadašnje uskotračne pruge Rere, simbola života i povezivanja cetinskog kraja. Balada je pripovjedna forma sjetnog ugođaja, a Rera je ime koje je nastalo iz pjesme i naroda. Zato ova knjiga nije samo povijest jednog vlaka, nego i života koji se oko njega odvijao", poručio je autor.

Knjiga, kako je istaknuo, ima i snažnu osobnu dimenziju jer je i sam imao priliku voziti se starom Rerom. "Vozio sam se Orient Expressom, Marjanom, Dioklecijanom i drugim značajnim vlakovima, ali ništa mi nije ostalo u sjećanju kao Rera. U njoj mi je sve ostalo u pamćenju. Zato je ta naša šuljarica, Ferata ili Rera jedna jedina i neponovljiva", kazao je Krce, prisjećajući se brojnih zgoda i nezgoda iz vremena kada je vlak prometovao između Sinja i Splita.

Zahvale zaslužnima i nastup KUD-a Dicmo

Načelnik Petar Maretić uručio je prigodne poklone autoru Stipi Krci i uredniku Josipu Dukiću, kao i načelniku Općine Klis Jakovu Vetmi, koji je financijski pomogao nabavu parne lokomotive smještene u Tematskom parku u Dicmu. Program je vodio Ante Botić, dok su članovi KUD-a Dicmo događaj dodatno obogatili tradicionalnim napjevima rere, podsjetivši okupljene na vrijeme kada je zvuk vlaka bio neizostavan dio svakodnevice Cetinske krajine.