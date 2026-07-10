U Dicmu kreće spektakl na male branke: Već prijavljeno više od 100 ekipa

Dicmo će ovoga ljeta biti domaćin prvog izdanja turnira na male branke, koji se održava u sklopu programa "Sportsko ljeto Dicmo 2026". Organizator je Sportska udruga Sv. Ana Dicmo, a veliki interes natjecatelja pokazuje da će premijerno izdanje biti pravi sportski spektakl.

Turnir počinje 15. srpnja, a igrat će se na prilagođenom školskom igralištu po sustavu 3 na 3, uz utakmice koje traju 2x12 minuta.

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Interes za nastup nadmašio je očekivanja organizatora. Već sada prijavljeno je više od 100 ekipa, dok prijave ostaju otvorene do nedjelje, 12. srpnja u 17 sati.

Za najbolje ekipe osiguran je i bogat nagradni fond. Pobjedniku će pripasti 4.000 eura, drugoplasirana momčad osvojit će 2.000 eura, treće mjesto donosi 1.000 eura, dok će četvrtoplasirani dobiti 500 eura. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 80 eura.

Organizatori pozivaju sve zaljubljenike u mali nogomet da prijave svoje ekipe i budu dio prvog dicmanjskog turnira na male branke, koji bi već u svom premijernom izdanju mogao postati jedna od najvećih sportskih manifestacija ovoga ljeta u Dalmatinskoj zagori.

Za prijave i dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na brojeve 098 928 2992 (Frane) i 099 748 9891 (Krešo).