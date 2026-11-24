Grad Sinj otvorio je javno savjetovanje o razvoju sustava civilne zaštite za 2027. godinu, s financijskim projekcijama za sljedeće tri godine. Iz službene dokumentacije proizlazi da bi ukupna planirana izdvajanja do kraja 2029. mogla dosegnuti gotovo 5,9 milijuna eura, pri čemu daleko najveći dio otpada na vatrogastvo.

Gotovo šest milijuna eura planira se izdvojiti za sustav civilne zaštite na području Sinja tijekom razdoblja od 2027. do 2029. godine. To otkrivaju dokumenti koje je Grad Sinj objavio 23. studenoga, otvarajući javno savjetovanje o prijedlogu novog plana razvoja civilne zaštite. Prema dostupnoj dokumentaciji, za 2027. godinu predviđeno je 1.936.000 eura, za 2028. godinu 1.956.000 eura, a za 2029. godinu 2.001.000 eura. Ukupno je riječ o 5.893.000 eura planiranih sredstava.

Uvjerljivo najveći dio financijskog plana odnosi se na vatrogastvo.

Za Javnu vatrogasnu postrojbu Sinj u 2027. godini predviđeno je 1.701.000 eura, dok bi Dobrovoljno vatrogasno društvo Sinj trebalo dobiti 110.000 eura. Zbrojeno, za vatrogastvo se planira 1.811.000 eura, što čini više od 93 posto ukupno predviđenih sredstava za sustav civilne zaštite u toj godini. Izdvajanja za Javnu vatrogasnu postrojbu trebala bi dodatno rasti tijekom sljedećih godina. Za 2028. planira se 1.721.000 eura, a za 2029. čak 1.771.000 eura.

Koliko će dobiti HGSS i Crveni križ?

Osim vatrogasaca, planom su obuhvaćene i druge službe koje imaju važnu ulogu u spašavanju ljudi i otklanjanju posljedica nesreća. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 40.000 eura godišnje, dok bi Gradsko društvo Crvenog križa Sinj trebalo dobivati 70.000 eura godišnje. Za vježbe civilne zaštite tijekom 2027. predviđeno je 5.000 eura, a za opremanje postrojbi i udruga 4.000 eura.

Dodatnih 3.000 eura namijenjeno je obuci pripadnika civilne zaštite i povjerenika, dok se za preventivne aktivnosti predviđa 2.000 eura. Tisuću eura planirano je za informatičku opremu, uredski materijal, stručne seminare i druge povezane potrebe.

U dokumentaciji je posebno istaknuta potreba za stalnim unaprjeđenjem operativne spremnosti.

Predviđaju se obuke, vježbe, održavanje vozila, nabava zaštitne opreme i aktivnosti povezane s pripravnošću za velike nesreće i prirodne katastrofe. Među planiranim aktivnostima nalaze se i revizija dokumenata zaštite od požara, izrada plana korištenja građevinske mehanizacije za hitne protupožarne intervencije te jačanje sustava komunikacije među službama.

Građani još mogu reagirati

Važno je naglasiti da plan još nije usvojen. Grad Sinj otvorio je javno savjetovanje 23. studenoga, a zainteresirani građani svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja mogu dostaviti do 8. prosinca 2026. godine. Nakon postupka savjetovanja dokument bi trebao biti upućen u daljnju proceduru donošenja.

Predložene brojke predstavljaju planirana proračunska izdvajanja i projekcije, a ne već potrošena sredstva ili ugovorene investicije.