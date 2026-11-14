U dalmatinskom gradu osvanuo mural posvećen Gradu heroju

Uoči 35. obljetnice stradanja Vukovara i Škabrnje, koja se obilježava 18. studenoga, u Pločama je osvanula nova posveta Gradu heroju. Na početku Vukovarske ulice, u organizaciji Društva prijatelja Hajduka (DPH) Ploče, izrađen je mural kojim se odaje počast Vukovaru, njegovim braniteljima i svim žrtvama Domovinskog rata. Na zidu uz prometnicu ističe se veliki natpis "VUKOVAR", ispisan bijelim slovima na crveno-plavoj podlozi, uz prepoznatljive navijačke simbole.

U srijedu se obilježava 35. obljetnica stradanja Vukovara i Škabrnje

Hrvatska će u srijedu, 18. studenoga 2026. godine, obilježiti 35. obljetnicu stradanja Vukovara i Škabrnje, odnosno Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Upravo je 18. studenoga 1991. godine, nakon 87 dana opsade i žestokih borbi, slomljena obrana Vukovara. Grad je bio izložen razornim napadima Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi, a tijekom tromjesečne opsade poginuli su brojni hrvatski branitelji i civili. Nakon okupacije uslijedili su teški zločini, odvođenja u logore, protjerivanja stanovništva i ubojstva zarobljenika i civila. Posebno je tragična sudbina ranjenika i drugih osoba odvedenih iz vukovarske bolnice, među kojima su mnogi ubijeni na Ovčari.

Istoga dana dogodila se tragedija u Škabrnji

Dok je Vukovar proživljavao posljednje trenutke obrane, 18. studenoga 1991. godine teško je stradalo i ravnokotarsko mjesto Škabrnja, nedaleko od Zadra. Pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi napali su mjesto te počinili zločine nad civilima i hrvatskim braniteljima. Tog je dana ubijeno 43 civila i 15 hrvatskih branitelja, a stradanja stanovništva nastavila su se i tijekom okupacije.

Zbog toga se 18. studenoga u Hrvatskoj obilježava kao dan posebnog pijeteta prema svim žrtvama Domovinskog rata.