Na području Lećevice u Dalmatinskoj zagori planira se novi zahvat u lokalnoj prometnoj infrastrukturi. Županijska uprava za ceste Split pokrenula je postupak javne nabave za izgradnju šumskog puta u katastarskoj općini Lećevica, koji bi se trebao spojiti na županijsku cestu ŽC 6098. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 50.000 eura bez PDV-a, a zainteresirani izvođači mogu dostaviti ponude do 24. studenoga 2026. godine u 12 sati.

Iako je riječ o financijski manjem projektu u odnosu na velike prometne investicije koje se provode u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ovakvi zahvati mogu imati važnu lokalnu ulogu. Šumski putovi služe pristupu zemljištu i različitim aktivnostima na šumskim i okolnim površinama, a u određenim okolnostima mogu imati značenje i za održavanje prostora te intervencijska vozila. Međutim, točnu namjenu novog puta u Lećevici potrebno je utvrditi iz projektne dokumentacije.

Spoj na prometnicu koja povezuje Zagoru i Kaštela

Planirani šumski put trebao bi ostvariti vezu sa županijskom cestom ŽC 6098, jednom od prometnica koje povezuju područje Dalmatinske zagore s kaštelanskim zaleđem. Prema važećoj odluci o razvrstavanju javnih cesta, riječ je o prometnici na pravcu Kljake – Lećevica – administrativna granica Grada Kaštela prema Kaštel Starom.

Takav spoj znači da će se nova prometna površina priključivati na postojeću javnu cestovnu mrežu. Ipak, iz osnovnog opisa nabave nije moguće precizno utvrditi gdje će se nalaziti početak i završetak šumskog puta, kolika je njegova planirana duljina ni koje će se zemljišne čestice nalaziti uz njegovu trasu. Za takav odgovor potrebna je karta zahvata s položajem priključka na županijsku cestu.

Radovi planirani u razdoblju od tri mjeseca

Prema uvjetima natječaja, za provedbu projekta predviđeno je tri mjeseca, a predmet nabave odnosi se na građevinske radove prema troškovniku koji je sastavni dio dokumentacije. U dostupnom sažetku nisu detaljno navedeni širina budućeg puta, vrsta završnog sloja ni opseg eventualnih zahvata na odvodnji i priključku.

To su podaci koji će odrediti stvarni karakter investicije. Šumski put može biti različito izveden, ovisno o terenu, očekivanom prometu i namjeni, pa bi bilo preuranjeno zaključivati da se radi o asfaltiranoj prometnici ili o putu otvorenom za sve vrste vozila. Konačan tehnički izgled bit će određen projektom, a eventualna ograničenja korištenja trebala bi biti jasno definirana.

Može li put pomoći i protupožarnoj zaštiti?

Na području Dalmatinske zagore pristup šumskim i teško dostupnim terenima važan je i sa stajališta upravljanja prostorom te zaštite od požara. Dobro organizirana mreža putova u određenim situacijama može olakšati dolazak vatrogasnih i drugih interventnih vozila, kao i provođenje radova održavanja zemljišta.

Ipak, u ovom slučaju zasad nije službeno potvrđeno da je protupožarna funkcija primarna namjena planiranog puta. Za precizno utvrđivanje njegove svrhe potrebno je dobiti obrazloženje Županijske uprave za ceste, po mogućnosti s kartom trase i podacima o korisnicima kojima će prometnica služiti.

Nakon natječaja poznati daljnji koraci

Vrijednost od 50.000 eura bez PDV-a predstavlja procjenu naručitelja, dok će stvarni ugovoreni iznos ovisiti o pristiglim ponudama i završetku postupka javne nabave. Za odabir izvođača predviđen je kriterij cijene, a nakon sklapanja ugovora bit će moguće preciznije govoriti o početku i završetku radova.

Za stanovnike Lećevice i vlasnike okolnih zemljišta posebno će biti važno saznati točan položaj puta, njegovu duljinu, uvjete korištenja i eventualni utjecaj na okolne parcele. Objavom tih podataka javnost bi dobila potpuniju sliku o ulozi ovog projekta u prometnom i prostornom uređenju dijela Dalmatinske zagore.