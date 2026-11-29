Krajobraz Dalmatinske zagore u sljedećim bi godinama mogao dobiti još jednu prepoznatljivu značajku u obliku trinaest golemih vjetroagregata, čija bi visina na pojedinim lokacijama premašivala 200 metara. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije 26. studenoga objavilo je konačne verzije studija utjecaja na okoliš za vjetroelektrane Oton i Vrbnik, planirane na širem području Knina. Nositelj obaju zahvata je tvrtka Nova Energija iz Rogoznice, a ukupna instalirana snaga dviju elektrana prema izmijenjenim projektnim rješenjima mogla bi dosegnuti 78 megavata. Posebno je zanimljivo što su tijekom višegodišnjih postupaka procjene utjecaja na okoliš pojedini dijelovi projekta izmijenjeni upravo zbog zaštite ptica grabljivica.

Od devet manjih do pet velikih vjetroagregata

Vjetroelektrana Oton planirana je na području Debelog brda, sjeverozapadno od Knina, a projekt je tijekom godina doživio nekoliko značajnih promjena. Prvotno je bilo predviđeno devet vjetroagregata ukupne snage do 26 megavata, nakon čega je izrađeno novo rješenje sa sedam tehnološki snažnijih agregata, pojedinačne snage do šest megavata. Međutim, tijekom procjene utjecaja izmijenjenog zahvata na okoliš utvrđena je potreba za izostavljanjem još dvaju agregata. Konačno rješenje tako predviđa pet vjetroagregata ukupne instalirane snage do 30 megavata.

Promjene projekta dobro ilustriraju razvoj tehnologije korištenja energije vjetra, zahvaljujući kojoj se s manjim brojem agregata može postići veća ukupna instalirana snaga. Suvremene vjetroelektrane u pravilu koriste veće rotore i više stupove kako bi bolje iskoristile raspoloživi vjetar. Međutim, povećavanje dimenzija agregata istodobno otvara nova pitanja njihova utjecaja na krajobraz, životinjski svijet i prostor u kojem se grade. Upravo su takvi utjecaji bili predmet detaljnih istraživanja na području Otona.

Suri orao promijenio je izgled projekta

Tijekom ornitoloških istraživanja provedenih za potrebe okolišne studije na predmetnom području evidentirano je čak 78 vrsta ptica. Posebnu pozornost stručnjaka privukao je suri orao, jedna od najvećih i najimpresivnijih hrvatskih ptica grabljivica. Zabilježeno je kretanje mladih surih orlova na visinama koje se preklapaju s prostorom kretanja lopatica planiranih vjetroagregata. Izostavljanjem dvaju agregata povećava se slobodan prostor za prelet ptica između planirane vjetroelektrane Oton i postojeće vjetroelektrane Krš-Pađene.

Suri orao vrsta je kojoj su za život potrebna prostrana područja za lov i odgovarajuća mjesta za gniježđenje, a planinski i krški predjeli Dalmatinske zagore predstavljaju dio njegova prirodnog staništa. Budući da pojedine ptice tijekom potrage za hranom prelaze znatne udaljenosti, njihov se potencijalni susret s infrastrukturom ne može promatrati isključivo unutar granica pojedinog energetskog projekta. Upravo zato okolišne procjene obuhvaćaju i zajednički utjecaj više postojećih i planiranih zahvata na istom području. Smanjenje broja agregata jedan je od načina ublažavanja identificiranih rizika.

Kod Vrbnika agregati visoki čak 207,5 metara

Drugi veliki energetski zahvat planiran je na području općina Biskupija i Promina, odnosno katastarskih općina Vrbnik, Ramljane i Lukar. Vjetroelektrana Vrbnik imala bi osam agregata pojedinačne snage do šest megavata, odnosno ukupnu instaliranu snagu do 48 megavata. Promjer rotora pojedinog agregata mogao bi iznositi čak 170 metara, dok bi najviša točka lopatice dosezala 207,5 metara iznad tla. Radi usporedbe, riječ je o visini koja odgovara približno visini nebodera od šezdesetak katova, ovisno o visini pojedine etaže.

Projekt uključuje i izgradnju pristupnih i servisnih prometnica, trafostanice Ramljane te povezivanje s elektroenergetskom infrastrukturom na području između Knina, Drniša i Bilica. Takvi zahvati predstavljaju važan dio svakog projekta vjetroelektrane jer se energija proizvedena u agregatima mora prenijeti do postojeće mreže. Okolišne studije analiziraju i utjecaj izgradnje prateće infrastrukture, koja može zahtijevati zahvate u krškom terenu. Razmatran je i zajednički utjecaj s postojećim vjetroelektranama Ljubač i Krš-Pađene.

Dvije elektrane, ukupno 78 megavata

Kada bi oba projekta bila realizirana u predviđenom obliku, šire kninsko područje dobilo bi ukupno 13 novih vjetroagregata. Pet agregata u Otonu imalo bi ukupnu snagu do 30 megavata, dok bi osam agregata kod Vrbnika raspolagalo snagom do 48 megavata. Ipak, instaliranu snagu ne treba poistovjećivati sa stvarnom proizvodnjom električne energije, koja ovisi o vjetrovnim uvjetima, raspoloživosti opreme i drugim čimbenicima. Za procjenu godišnje proizvodnje potrebni su dodatni podaci o očekivanoj učinkovitosti pojedine elektrane.

Objava konačnih studija ne znači početak gradnje

Postupci procjene utjecaja na okoliš za oba projekta pokrenuti su početkom 2023. godine, a Ministarstvo je odgovarajuće okolišno rješenje za Vrbnik donijelo u prosincu 2024., odnosno za Oton u rujnu 2025. godine. Najnoviji razvoj događaja odnosi se na objavu konačnih verzija studija, priloga i netehničkih sažetaka 26. studenoga 2026. godine. Dokumentacija omogućuje detaljniji uvid u izmjene projekata, njihove tehničke karakteristike i mjere zaštite prirode. Iz objave konačnih studija, međutim, ne proizlazi da je gradnja započela niti da je utvrđen datum puštanja elektrana u rad.