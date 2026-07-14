U Dalmaciju stigao gay kruzer kojemu je zabranjen ulaz u Tursku

Luksuzni kruzer Scarlet Lady, kojim upravlja kompanija Virgin Voyages u vlasništvu britanskog poduzetnika Richarda Bransona, jutros je oko 10 sati pristao u zadarsku putničku luku Gaženica.

Riječ je o brodu dugom 277 metara koji može ugostiti gotovo 2.800 putnika, a od ostalih kruzera izdvaja se konceptom namijenjenim isključivo punoljetnim gostima. Tijekom godine na njemu se organiziraju različita tematska putovanja, među kojima su i krstarenja namijenjena LGBT+ zajednici.

Nedavno izazvao međunarodnu pozornost

Scarlet Lady našao se u središtu međunarodnih medija početkom srpnja, kada je tijekom desetodnevnog putovanja od Atene prema Veneciji ostao bez jednog od planiranih pristajanja.

Naime, turske vlasti nisu dopustile uplovljavanje broda koji je za posebno putovanje unajmila tvrtka Atlantis Events. U obrazloženju odluke lokalne vlasti navele su da su putnici dio skupine čije ponašanje, kako su ustvrdili, nije u skladu s društvenim i moralnim vrijednostima njihove zajednice. Dodali su i da je najavljeni dolazak izazvao zabrinutost dijela javnosti te poručili kako takav događaj neće biti dopušten na području njihove provincije.

Pojedini strani mediji izvijestili su i da brod tijekom iste rute nije pristao ni u nekim egipatskim lukama.

Patti LuPone osudila odluku

Na zabranu je javno reagirala američka glumica i višestruka dobitnica nagrade Tony Patti LuPone, koja je na tom krstarenju nastupala kao jedna od izvođačica.

"Kruzer Atlantis na kojem nastupam sljedeći tjedan dobio je zabranu ulaska u Tursku. Na brodu su gay muškarci. I ja", napisala je na Instagramu.

U drugoj objavi poručila je da je brodu uskraćen ulazak isključivo zbog putnika koji se nalaze na njemu te dodala da je takva odluka razljutila. Istaknula je ipak kako će se putovanje nastaviti prema drugim odredištima te da se raduje nastupu pred putnicima, za koje smatra da zaslužuju puno bolji tretman.

Za razliku od situacije u Turskoj, Scarlet Lady danas je bez ikakvih poteškoća uplovio u Zadar. Putnici će nekoliko sati provesti u razgledavanju grada i okolice, nakon čega kruzer nastavlja svoju plovidbu Mediteranom.