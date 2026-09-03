U Dalmaciji veličali Ratka Mladića na društvenim mrežama. Trojicu protjeruju iz Hrvatske

Petorica muškaraca završila su u rukama policije nakon što su na društvenim mrežama javno objavljivali sadržaje kojima su veličali i odavali počast osobi pravomoćno osuđenoj za ratne zločine.

Policija je od 28. kolovoza do 2. rujna provela kriminalistička istraživanja nad četvoricom državljana Bosne i Hercegovine, dvojicom 25-godišnjaka te muškarcima u dobi od 30 i 31 godinu, koji su u Hrvatskoj boravili privremeno. Istragom je obuhvaćen i 35-godišnji hrvatski državljanin.

Prema policijskim navodima, muškarci su na javno dostupnim profilima na društvenim mrežama objavljivali fotografije, simbole, pjesme i tekstove kojima su iskazivali počast i zahvalnost osobi osuđenoj za ratne zločine.

Takve su objave izazvale reakcije građana, a policija je zaprimila više dojava zbog osjećaja uznemirenosti, nelagode i povrijeđenosti koje je sadržaj izazvao.

Policija: Vrijeđali su nacionalne osjećaje građana

Iz policije ističu kako su sporni sadržaji bili dostupni neograničenom broju ljudi.

„Budući da su društvene mreže mjesto dostupno javnosti i neodređenom broju građana, počinitelji su na taj način vrijeđali nacionalne osjećaje građana Republike Hrvatske“, navela je policija.

Utvrđeno je da su time prekršili odredbe Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Svih pet muškaraca je uhićeno. Jedan je pronađen na području Župe dubrovačke, dok su preostala četvorica uhićena na području Dubrovnika, nakon čega su privedeni na Općinski sud.

Trojica kažnjena, slijedi im ukidanje dozvola za boravak i rad

Trojica državljana BiH već su nepravomoćno proglašena krivima te su im izrečene novčane kazne.

Policija navodi kako će im nakon toga biti ukinute dozvole za boravak i rad, a bit će im otkazan i kratkotrajni boravak u Hrvatskoj. Određena im je i tromjesečna zabrana ulaska u zemlju.

Protiv njih je istodobno pokrenut postupak protjerivanja iz Europskog gospodarskog prostora, uz zabranu ulaska u trajanju od dvije godine. Ta bi mjera trebala stupiti na snagu nakon što sudska presuda postane pravomoćna.

Četvrti državljanin Bosne i Hercegovine te 35-godišnji hrvatski državljanin također će, prema informacijama policije, biti privedeni na Općinski sud u Dubrovniku.

Ratko Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske, bio je pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida, zločina protiv čovječnosti te kršenja zakona i običaja ratovanja počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Među zločinima za koje je osuđen bili su progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije i prisilno premještanje stanovništva. Nedavno je preminuo u zatvoru u Haagu.