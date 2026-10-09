U Dalmaciji umrla 23 dojenčeta: U Solinu tri, u Splitu dva, a u ostatku naše županije još devet slučajeva

Tijekom 2025. godine u Splitsko-dalmatinskoj županiji umrlo je 14 dojenčadi, odnosno djece mlađe od godinu dana. Od toga je devetero umrlo tijekom prvih sedam dana života. Pokazuju to službeni podaci Državnog zavoda za statistiku, koji otkrivaju i kako su se ti slučajevi rasporedili po gradovima i općinama.

U županiji je tijekom prošle godine živorođeno 3.790 djece, a stopa smrtnosti dojenčadi iznosila je 3,7 na tisuću živorođenih. To je nešto više od hrvatskog prosjeka, koji je iznosio 3,1 na tisuću živorođenih.

Najviše slučajeva u Solinu

Prema podacima DZS-a, najveći broj umrle dojenčadi zabilježen je u Solinu, gdje su tijekom 2025. umrla tri dojenčeta. Dvoje je umrlo u prvih sedam dana života.

U Splitu su evidentirana dva smrtna slučaja dojenčadi, oba tijekom prvih sedam dana života. U najvećem dalmatinskom gradu tijekom godine živorođeno je 1.265 djece, dok ih je u Solinu rođeno 265.

Po jedan smrtni slučaj dojenčeta zabilježen je u Omišu, Sinju, Supetru, Trilju, Visu, Hrvacama, Marini, Muću i Podstrani. U Supetru, Trilju, Hrvacama, Marini i Podstrani riječ je o djeci koja su umrla tijekom prvih sedam dana života.

U ostalim gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije tijekom 2025. nije evidentiran nijedan smrtni slučaj dojenčeta.

Broj umrle dojenčadi smanjuje se

Pogled na posljednjih pet godina pokazuje da se broj umrle dojenčadi u Splitsko-dalmatinskoj županiji smanjio.

Tijekom 2021. godine umrla su 22 dojenčeta, godinu poslije njih 26, a 2023. zabilježeno je 20 smrtnih slučajeva. U 2024. umrlo je 19 dojenčadi, dok je prošle godine taj broj pao na 14.

Stopa smrtnosti dojenčadi također je smanjena. Godine 2022. iznosila je 6,8 na tisuću živorođenih, a 2025. godine 3,7. Na razini cijele Hrvatske tijekom 2025. umrla su 102 dojenčeta, od kojih 52 tijekom prvih sedam dana života.

Što nam govore ovi podaci?

Smrtnost dojenčadi jedan je od važnih pokazatelja zdravlja stanovništva, no stručnjaci upozoravaju da se podaci za male sredine i pojedinačne godine moraju tumačiti oprezno.

Naime, kada je broj slučajeva malen, čak i jedan dodatni smrtni slučaj može znatno promijeniti godišnju stopu. Zbog toga se na temelju razlika između Splita, Solina i drugih dalmatinskih sredina ne mogu donositi zaključci o kvaliteti zdravstvene skrbi ili uzrocima smrti.

Objavljena statistika ne navodi uzroke smrti pojedine dojenčadi, pa se iz nje ne može zaključiti jesu li smrtni slučajevi povezani s prijevremenim rođenjem, prirođenim zdravstvenim stanjima ili drugim okolnostima.

Ipak, petogodišnji podaci pokazuju povoljnije kretanje broja umrle dojenčadi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nakon 26 slučajeva u 2022. godini, broj je postupno smanjen na 14 u 2025., što je najniža vrijednost u promatranom petogodišnjem razdoblju.

Kakva je situacija u ostatku Dalmacije?

Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je tijekom 2025. godine u sve četiri dalmatinske županije umrlo ukupno 23 dojenčadi, odnosno djece mlađe od godinu dana. Najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, njih 14, dok su u Zadarskoj umrla četiri dojenčeta, u Dubrovačko-neretvanskoj tri, a u Šibensko-kninskoj dva.

Kada se usporede stope smrtnosti dojenčadi, Splitsko-dalmatinska županija također ima najvišu vrijednost među četiri dalmatinske županije, s 3,7 umrle dojenčadi na tisuću živorođenih. Slijedi Dubrovačko-neretvanska županija sa stopom od 2,9, dok Zadarska i Šibensko-kninska imaju jednaku stopu od 2,7. Sve tri županije pritom bilježe vrijednosti niže od hrvatskog prosjeka, koji iznosi 3,1 na tisuću živorođenih.

Posebno je zanimljivo kretanje broja umrle dojenčadi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ondje je tijekom 2023. umrlo devetero dojenčadi, godinu poslije sedmero, a 2025. godine troje. Riječ je o smanjenju broja slučajeva tijekom tri uzastopne godine. U toj je županiji prošle godine živorođeno 1.050 djece, a stopa smrtnosti dojenčadi smanjena je sa 6,8 u 2024. na 2,9 u 2025. godini.

U Zadarskoj županiji situacija je nešto drukčija. Tijekom 2024. zabilježen je jedan smrtni slučaj dojenčeta, dok su prošle godine evidentirana četiri. Ipak, broj je i dalje manji nego 2022. godine, kada je umrlo 11 dojenčadi, odnosno 2023., kada ih je umrlo deset. Tijekom 2025. u Zadarskoj županiji živorođeno je 1.502 djece.

Šibensko-kninska županija imala je najmanji broj umrle dojenčadi među četiri dalmatinske županije. Tijekom 2025. zabilježena su dva slučaja, jedan manje nego prethodne godine. U toj je županiji živorođeno 747 djece, a stopa smrtnosti dojenčadi iznosila je 2,7 na tisuću živorođenih.

Ipak, pri usporedbi ovih podataka potreban je oprez. Razlike u broju stanovnika i živorođene djece utječu na apsolutne brojke, a kod malog broja smrtnih slučajeva čak i jedna promjena može znatno utjecati na godišnju stopu. Zbog toga se iz pojedinačnih godišnjih rezultata ne mogu donositi zaključci o kvaliteti zdravstvene skrbi u pojedinoj županiji.

Gledajući cijelu Dalmaciju, brojke za 2025. pokazuju da je najveći broj smrtnih slučajeva dojenčadi zabilježen u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali i da su sve četiri dalmatinske županije imale manje umrle dojenčadi nego 2022. godine. Za pouzdaniju procjenu dugoročnog trenda potrebno je nastaviti pratiti podatke tijekom više godina.