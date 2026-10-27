​U Dalmaciji uhićena dvojica muškaraca prilikom primopredaje preko tri kilograma amfetamina

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske su u poslijepodnevnim satima u četvrtak, 22. listopada 2026. godine, u Dubrovniku zatekli dvojicu muškaraca prilikom primopredaje droge. Radi se o 41-godišnjem državljaninu Republike Hrvatske i 42-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine, koji se u trenutku zatjecanja nalazio u osobnom vozilu bosanskohercegovačkih nacionalnih oznaka.

Uočivši policijske službenike, muškarci su pokušali pobjeći, no odmah su sustignuti i uhićeni. Kod hrvatskog državljanina je pronađeno 1050 eura koje se dovodi u vezu s kaznenim djelom te je novac uz potvrdu oduzet. Temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku, pretražen je stan koji koristi 41-godišnji hrvatski državljanin te je pronađena manja količina amfetamina, marihuane i droge MDMA , te digitalna vaga za precizno mjerenje, koji su uz potvrdu oduzeti.

Nadalje, temeljem naloga Županijskog suda, izvršena je i pretraga osobnog vozila bosanskohercegovačkih nacionalnih oznaka. Pretragom su pronađena i uz potvrdu oduzeta tri pakiranja s ukupno 3042 grama droge amfetamin.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je hrvatski državljanin drogu, radi daljnje preprodaje konzumentima na području Dubrovnika i okolice, naručio od državljanina Bosne i Hercegovine.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama“ iz čl. 190. Kaznenog zakona, obojica osumnjičenih su uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave. Nakon toga su dovedeni na ročište sucu istrage Županijskog suda u Dubrovniku, koji im je odredio istražni zatvor.