U Dalmaciji se prodaju grobnice, cijene će vas iznenaditi! Za neke traže čak 15.000 eura, a postoji i posebna kvaka

Trgovačko društvo Nasadi d.o.o. raspisalo je javni natječaj za ponovnu dodjelu napuštenih grobnih mjesta bez korisnika na Gradskom groblju u Zadru, kao i za prodaju zatečene opreme i uređaja na tim lokacijama. Rok za dostavu ponuda je 3. studenoga 2026. godine do 10:00 sati.

Riječ je o grobnim mjestima za koja je utvrđen prestanak prava korištenja sukladno Zakonu o grobljima i službenim odlukama Grada Zadra, a ponuđena su novim korisnicima zajedno s pripadajućim izgrađenim grobnicama po načelu “viđeno-kupljeno”. Na natječaju se našlo ukupno sedam grobnih mjesta, s početnim cijenama koje se kreću od 10.000,00 do 15.000,00 eura, ovisno o lokaciji, veličini i stanju samog objekta.

Najniža početna cijena, 10.000 eura, odnosi se na grobnicu u sekciji Novo groblje B (N.G.B.), u polju III., grob 63A. Za grobnice u istom dijelu groblja u polju IX., grob 88, i polju X., grob 121, početna cijena iznosi po 11.000 eura. Preostale četiri grobnice imaju početnu cijenu od 11.000, odnosno 15.000 eura. Na starom dijelu Gradskog groblja (sekcija S.G.A.) ponuđene su grobnice u polju I., grobovi 2 i 17, po početnoj cijeni od 11.000 i 15.000 eura, dok su na novijem dijelu (sekcija N.G.A.) u ponudi grobnice u polju VII., grobovi 25 i 65, s početnom cijenom od po 15.000 eura.

Za neke grobnice vrijede stroge konzervatorske smjernice

Konzervatorski odjel u Zadru izdao je za dio grobnica detaljne smjernice za buduće korisnike kako bi se očuvala povijesna i estetska vrijednost ovih objekata. Smjernice, među ostalim, predviđaju očuvanje arhitekture, dekoracija i povijesnih natpisa, dok se kod pojedinih grobnica preporučuje čišćenje kamena i sanacija oštećenja. Zainteresirani mogu grobnice razgledati radnim danom od 8 do 14 sati na Gradskom groblju u Zadru, na adresi Franka Lisice 46, gdje mogu pregledati i procjembene elaborate te konzervatorske upute.

S.G.A., polje I., grob 2 (11.000,00 €) – Zatečeni spomenik u formi obeliska mora se u potpunosti sačuvati, očistiti i uklopiti u budući plan uređenja.

S.G.A., polje I., grob 17 (15.000,00 €) – Grobnica od vrlo kvalitetnog mramora s povijesnim klesanim natpisima s lijevanim olovom koji se moraju očuvati u izvornom obliku. Novo obiteljsko prezime smije se postaviti isključivo na prednji dio postamenta.

N.G.A., polje VII., grob 25 (15.000,00 €) – Zahtijeva se potpuno očuvanje arhitekture i natpisa. Čišćenje je dopušteno samo mekim abrazivom, a novi natpisi moraju biti od metalnih slova u boji patinirane bronce ili uklesani tamnim tonovima na novoj ploči od kamena vrste “repen”.

N.G.A., polje VII., grob 65 (15.000,00 €) – Propisuje se obvezno očuvanje arhitekture i dekorativnih elemenata uz nužnu sanaciju oštećenja kamene obloge. S obzirom na to da su HAZU i Hrvatski institut za povijest dali mišljenje da grobnica ne pripada povijesno značajnim osobama, stara obilježja se smiju ukloniti ako u njoj više nema posmrtnih ostataka.

Javno otvaranje ponuda i pravo prijašnjih korisnika

Javno otvaranje ponuda održat će se 3. studenoga 2026. u 10:00 sati u prostorijama Nasada d.o.o. na adresi Perivoj Vladimira Nazora 1 u Zadru. Ponude koje ne stignu do navedenog roka neće se razmatrati, bez obzira na način dostave.

Natječaj predviđa i mogućnost da prijašnji korisnici grobnog mjesta, njihovi nasljednici ili nasljednici osoba pokopanih na tom mjestu zatraže povrat prava korištenja, ako ono u međuvremenu nije dodijeljeno drugome. Pritom moraju podmiriti sve dugove, uključujući neplaćene godišnje grobne naknade i zatezne kamate, kao i naknadu za ponovnu dodjelu. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do početka javnog otvaranja ponuda, javlja Zadarski list.