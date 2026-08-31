U Dalmaciji pronađen šator za proizvodnju droge

U Šibeniku su tijekom pretrage kuće i garaže pronađeni droga, oprema za njezinu proizvodnju i pištolj, zbog čega su uhićena dvojica muškaraca u dobi od 46 i 47 godina.

Pretrage su obavljene u subotu, 28. kolovoza, temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku. U kući u kojoj boravi 46-godišnjak pronađen je šator za proizvodnju droge, dvije tablete MDMA, dvije stabljike cannabisa visoke između 10 i 11 centimetara te 2,1 gram marihuane.

Pronađena je i PVC kutijica s 0,5 grama marihuane, ručno izrađena cigareta, odnosno joint, kao i smotuljak s marihuanom ukupne bruto težine sedam grama.

U garaži kojom se koriste obojica muškaraca pronađen je i pištolj.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, 46-godišnjak je osumnjičen za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama, dok se 47-godišnjaka sumnjiči za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Obojica su uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku te će o daljnjem postupku odlučivati nadležno državno odvjetništvo.