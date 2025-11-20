U Dalmaciji prometna svađa eskalirala: Razbijen auto, prijetnje i ozljede

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik dovršili su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela prijetnja i nad 38-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda u pokušaju i oštećenje tuđe stvari.

Naime, 18. studenog u poslijepodnevnim satima u Brodarici, Obala Morinje zbog nesuglasica u prometu, osumnjičeni muškarci verbalno su se sukobili nakon čega je osumnjičeni 38-godišnjak oštetio osobni automobil 26-godišnjaka te istog tjelesno napao i pritom ga lakše ozlijedio. Tijekom navedenog sukoba, osumnjičeni 26-godišnjak ozbiljno je prijetio 38-godišnjaku koje prijetnje su kod istog izazvale strah bojazan za vlastiti život.

U Općoj bolnici u Šibeniku 26-godišnjaku su konstatirane lakše tjelesne ozljede. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni muškarci su predani pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, dok se kaznena prijava dostavila nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.