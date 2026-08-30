U Crnoj Gori će se održati koncert za stradale u požaru kod Omiša

Glazbom će pomoći područjima koja su ovog ljeta teško stradala u požarima. U Prčnju kod Kotora sutra će biti održan humanitarni koncert "Zeleni akordi za ranjenu obalu", a dio prikupljenog novca namijenjen je stradalima u velikom požaru kod Omiša.

Pomoć će biti usmjerena i na obnovu crkve svetog Petra u Potomju na Pelješcu, koja je izgorjela u požaru samo dan nakon omiške katastrofe.

Koncert počinje u 20 sati ispred Samostanskog kompleksa svetog Nikole, gdje će nastupiti domaće klape.

Iza organizacije stoji NVO Međunarodni festival klapa Perast u suradnji sa Župom Rođenja Blažene Djevice Marije Prčanj, uz potporu Kotorske biskupije.

Požari ostavili teške posljedice

Veliki požar izbio je 13. kolovoza na području Lokve Rogoznice, nakon čega se proširio prema Omišu. Vatra je zahvatila oko tisuću hektara, dvije osobe su izgubile život, a 38 ih je ozlijeđeno.

Samo dan poslije požar je zahvatio i Pelješac. U Potomju je potpuno izgorjela crkva svetog Petra smještena na mjesnom groblju.

Upravo će pomoć ljudima pogođenima omiškim požarom te obnova stradale crkve biti među ciljevima sutrašnjeg humanitarnog koncerta.

Dio prihoda organizatori će izdvojiti i za pilote koji su sudjelovali u gašenju požara na području Boke Kotorske.

"Zeleni akordi za ranjenu obalu" tako će povezati područja pogođena požarima s obje strane Jadrana, a organizatori ističu kako koncertom žele istodobno pomoći stradalima i pridonijeti očuvanju kulturne baštine.