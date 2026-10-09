U čast maestru: Veliki klapski koncert omiških pobjednika u Lisinskom posvećen Ljubi Stipišiću Delmati

Sam vrh a cappella klapske scene okupit će se 22. studenoga u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog na posebnom izdanju glazbene večeri „Pismo moja, hrli tamo - Zagrebu na dar“.

Jedna pozornica, 10 ovogodišnjih laureata Festivala dalmatinskih klapa Omiš i večer posvećena istinskoj legendi dalmatinske klapske pjesme, skladatelju, melografu, aranžeru, dirigentu, osnivaču brojnih klapa Ljubi Stipišiću Delmati - sve to jamči da je pred nama događaj koji nadilazi okvire običnog koncerta. Vrhunac dalmatinskog glazbenog izričaja već tradicionalno u Lisinski donose zagrebačka Gradska skupština, Grad Omiš i Festival dalmatinskih klapa Omiš.

„Ove godine obilježavamo 60. godišnjicu Festivala i 40 godina gostovanja omiških pobjednika u Lisinskom, ali i jednu tužnu obljetnicu – danas se navršava 15 godina otkad je ovaj svijet napustio jedan od utemeljitelja našeg Festivala, veliki Delmata. Bez njegove vizije, talenta i ogromne ljubavi prema baštini cijeli naš klapski svijet uopće ne bi bio ovo što je danas“, poručio je prof. Mijo Stanić, ravnatelj Omiškog festivala.

Pjesme koje je Stipišić skladao i obradio u Lisinskom će pjevati najbolji od najboljih, oni koji su prošli kroz strogi selekcijski proces i uzeli najprestižnija priznanja na Festivalu poznatom kao klapski Olimp. Pred zagrebačku publiku izaći će muške klape Bošket, Kaše, Krunik i Omiš, ženske Oželanda, Merla i Kapric te mješovite Dežgracija i Sfida. Od prošle godine u Lisinski dolaze i najmlađi pjevači, a ove godine pobjedom u kategoriji dječjih klapa tu je pozivnicu zaslužila klapa Umjetničke škole Luke Sorkočevića iz Dubrovnika.

„Ovakva glazbena koncentracija izvrsnosti ne događa se često, a vrhunac večeri bit će kad svi zajedno, više od 60 vrsnih pjevača, zapjevaju Delmatinu skladbu 'Dalmatino, povišću pritrujena'. Bit će to posebna izvedba dostojna ovog remek-djela“, otkriva Stanić.

Uz djela i obrade Ljube Stipišića, na repertoaru će se naći i klapski klasici drugih autora te izvorne pjesme koje su obilježile Festival, čiji je put odredio upravo Delmata. Voditeljska palica i ove je godine povjerena Editi Lučić Jelić. Ulaznice se već mogu kupiti na blagajni Koncertne dvorane Lisinski i putem njihove mrežne stranice.

Posjetitelji će na ulazu u Veliku dvoranu moći dati dobrovoljne donacije za omiške vatrogasce koji su i u nedavnom razornom požaru pokazali nesebičnu požrtvovnost.