U bolnicu stigao u 14:30, u 21:26 proglašen mrtvim: Isplivali novi detalji slučaja Jankomir, otkriveno i koje je lijekove dobio

Ministarstvo zdravstva objavilo je dokument koji, kako navodi, potvrđuje da ga bolnička uprava nije pravodobno obavijestila o smrti Kristiana Josipa Periša (32). On je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, dopis je poslan 7. studenoga te zaprimljen dva dana kasnije. Dopis potpisuje ravnateljica Klinike doc. prim. dr. sc. Majda Grah, dr. med. U dokumentu upućenom Ministarstvu uvodno stoji da je Periš doveden u Kliniku oko 14.30 sati u "dekompenziranom psihičkom stanju". Ističe se kako je stigao u pratnji policijskih djelatnika, no kako nije bio sputan lisicama niti pretražen. Pacijent je, dodaje ravnateljica, govorio o neugodnim iskustvima iz prethodnih hospitalizacija te isticao kako zbog toga ne želi ponovno ostati na zatvorenom odjelu. Zdravstveni su ga djelatnici, kako stoji u dopisu, nastojali potaknuti da uđe na odjel. "Pacijent je govorio da nikome neće ništa učiniti ako ga puste, ali je iznio prijeteću izjavu u slučaju da ga pokušaju silom uvesti na odjel", navedeno je, javlja Večernji list.

Periš se, stoji u nastavku, neko vrijeme zadržavao u prostorima predvorja te "iznosio paranoidne ideje". Kada se vratio u prijamnu ambulantu, opisano je da je bio "izraženo psihotičan, logoroičan, afektivno razdražljiv, praskav i otežano suradljiv" te "pokazao metalni bokser i kliješta za stisak." S vremenom je pristao primiti parenteralnu terapiju u ambulanti i na vlastiti je zahtjev dobio obrok, dodaje se te ističe kako je onda prijetio djelatnicima. Nakon mjerenja arterijskog tlaka, opisano je da su "medicinski tehničari pristupili humanom sputavanju pacijenta."

Tijekom večernje vizite, navodi se da je pacijent bio, između ostaloga, nemiran i glasan te postajao sve agresivniji. "Zbog snažnog opiranja i povlačenja remenja ispadali su pričvrsni čepovi, koje je osoblje pokušavalo ponovno postaviti, što je otežavalo održavanje prethodno određene mjere sputavanja. Fizička snaga pacijenta i njegov intenzivan otpor otežavali su sigurno provođenje medicinskih postupaka", stoji u dopisu te se navodi kako je liječnica ordinirala intramuskularnu primjenu haloperidola, promazina i diazepama.

"Za vrijeme dok su pozvani medicinski tehničari i medicinske sestre bili prisutni u bolesničkoj sobi s pacijentom, radi pripreme dodatne terapije uputila se u odjelnu ambulantu. Tijekom pripreme dodatne terapije, medicinska sestra obavijestila ju je da pacijent ne diše i da nema palpabilnog pulsa", nastavlja se te piše kako je, kada se liječnica vratila u sobu, već bila započeta kardiopulmonalna reanimacija. Smrt pacijenta potom je proglašena u 21:26 sati. U dopisu ravnateljice stoji da je nekoliko članova osoblja otišlo na bolovanje te kako je 4. studenoga pregledana snimka događaja, nakon čega je uočeno "nepropisno, neetično i nasilno postupanje medicinskih tehničara", javlja Večernji list.

Podsjetimo, na potresnoj snimci, u koju je i Večernji list imao uvid, vidljivo je da je pacijent privezan, dok ga više osoba pridržava te kleči na njemu. Preko njegove je glave stavljen i pritisnut jastuk te ga se udara šakama i laktovima. Nakon što je nasrtanje na pacijenta trajalo već oko 8 minuta, s njegove je glave maknut jastuk. Tehničari su mu potom provjerili puls, nastala je panika te je započela reanimacija.

Dopis ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan upućen Ministarstvu zdravstva u nastavku možete pročitati u cijelosti:

"Dana 21. listopada 2026. g. oko 14.30 u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan na hitan psihijatrijski pregled u pratnji djelatnika VII. Policijske postaje kolima HMP-a dovezen je pacijent u dekompenziranom psihičkom stanju. Pacijent nije bio sputan lisicama niti pretražen, iako je bio evidentno prijeteći, izrazito napet, verbalno agresivan i nesuradljiv. U pratnji je bilo dvoje policijskih djelatnika koji su na molbu osoblja da sudjeluju u procesu prijma na način da osiguraju ostale pacijente, osoblje i osobe koje su bile u blizini, od potencijalno izrazito rizičnog i agresivnog pacijenta, odbili pružiti pomoć zdravstvenom osoblju, suprotno Naputku o postupanju policije u dovođenju osobe s duševnim smetnjama u psihijatrijsku ustanovu, članak 4. Napustili su prostore Klinike, a pacijent je u nastavku postao još nesuradljiviji usprkos deeskalacijskim metodama, dugotrajnim pregovorima i nastojanjima službe da ga umire, pristupe mu radi potrebe primjene farmakoterapije te odvedu na odjel. U nastavku su pozvani djelatnici nadležne II. Policijske postaje. Tri pridošla policijska djelatnika također nisu pomogli zbrinuti osobu koja je i dalje bila prijeteća. Liječničkim deeskalacijskim metodama pacijent je uspio predati bokser i metalni predmet koji je imao kod sebe, ali mu i dalje nitko nije mogao pristupiti radi jasno izraženog verbalnog prijetećeg ponašanja. Na molbu da se pozove Interventna jedinica djelatnici su u konzultaciji s nadležnima izjavili da to nije potrebno. Zbog ovakvih okolnosti prijam pacijenta trajao je više od dva sata, a njegovoj potencijalnoj agresivnoj eskalaciji bilo je izloženo puno zdravstvenih djelatnika i pacijenata, te smo situaciju okvalificirali iznimno opasnom.

Dolaskom pacijenta i dežurnih medicinskih sestara i tehničara iz hitne prijamne ambulante u pratnji dva policajca u predvorje Odjela XI. A policajci su otišli. U predvorju je bilo sedam medicinskih tehničara. O svemu je telefonski obaviještena starija dežurna služba (dr. J.), a istovremeno je u predvorje odjela ušla i dr. Ć. R. koja je razgovarala s pacijentom o njegovom ostanku na liječenju i ulasku na odjel, što je on odbijao. Služba niti u jednom trenutku nije uspijevala prići pacijentu na siguran način kako bi ga uveli u odjel i prema potrebi humano sputali. Pacijent je govorio o neugodnim iskustvima iz prethodnih hospitalizacija, te je navodio da zbog toga ne želi ponovno ostati na zatvorenom odjelu. Predlagao je nastavak razgovora u otvorenom prostoru i govorio da je spreman dolaziti na kontrole. Dr. Ć. R. ga je više puta nastojala mirnim razgovorom potaknuti da uđe na odjel i prihvati liječenje, ali u tome nije uspjela. Pacijent je govorio da nikome neće ništa učiniti ako ga puste, ali je iznio prijeteću izjavu u slučaju da ga pokušaju silom uvesti na odjel. Uzimajući u obzir njegovu izraženu psihomotornu napetost, tjelesnu snagu, poznate okolnosti ranijih prijma i činjenicu da je bio okružen većim brojem djelatnika, dr. Ć. je procijenila da bi pokušaj humanog sputavanja u tom trenutku mogao izazvati naglu eskalaciju i ozljeđivanje pacijenta i drugih prisutnih osoba, a bez odgovarajuće sigurnosne podrške koju bi pružili djelatnici MUP-a kojih više nije bilo u predvorju. Razgovor je završila mirno, pružila mu ruku, što je pacijent prihvatio, zahvalio se i udaljio bez fizičkog incidenta. U nastavku je razgovarala s mlađom dežurnom liječnicom (dr. Š. M.). Zajedno su telefonski kontaktirale stariju dežurnu službu. Objasnile su okolnosti pacijentova odbijanja ulaska na odjel, procjenu rizika i potrebu da se za daljnji prijam osigura policijska podrška.

Pacijent se neko vrijeme zadržavao u prostorima predvorja hitne prijamne ambulante, izlazio ispred zgrade, komunicirao s pacijentima i osobama koje su bile u blizini, i dalje neadekvatan, napet, iznosio je paranoidne ideje. Opet je ušao u prijamnu ambulantu u koju je došla, osim dr. Š. M., i starija dežurna služba dr. J. koja je s pacijentom nastavila razgovor.