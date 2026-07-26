U bolnici preminula 71-godišnja žena koja je ozlijeđena u eksploziji u Puli

Žena koja je danas prijepodne ozlijeđena u eksploziji u obiteljskoj kući u pulskom naselju Šijana preminula je od posljedica zadobivenih ozljeda.

Policija je potvrdila da je zaprimila obavijest o smrti ženske osobe te da policijski službenici na mjestu događaja obavljaju očevid i utvrđuju sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Podsjetimo, do eksplozije je došlo oko 11.45 sati u kući u naselju Šijana, a ozlijeđena žena nakon nesreće helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u bolnicu. Više informacija o uzroku eksplozije i okolnostima koje su joj prethodile bit će poznato nakon dovršetka policijskog očevida.