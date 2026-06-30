U Best Price Outletu zavladalo potpuno ludilo: Pogledajte nestvarne cijene klima i televizora

Ljetni toplinski valovi već su stigli, a s njima i velika potražnja za rashladnim uređajima, televizorima i opremom za bezbrižno ljeto. Upravo zato posljednjih dana sve više kupaca dolazi u Best Price Outlet, gdje ih očekuju neke od najpovoljnijih cijena na tržištu.

Posebnu pozornost privlače klima uređaji provjerenih europskih marki koji su dostupni već od samo 279 eura. Riječ je o modelima koji nude pouzdano i učinkovito hlađenje doma ili apartmana, a zahvaljujući atraktivnim cijenama postali su jedan od najtraženijih proizvoda ovog ljeta.

Ljubitelje sporta i kućne zabave očekuje i bogata ponuda televizora različitih dimenzija, od manjih modela pa sve do impresivnih 85 inča. Cijene počinju već od 169 eura, što je izvrsna prilika za sve koji žele pratiti Svjetsko prvenstvo ili unaprijediti svoj dnevni boravak bez velikog troška.

No, ljetna ponuda tu ne završava. Best Price Outlet pripremio je bogat izbor bazena, jacuzzija, trampolina, dječjih igračaka i brojnih drugih proizvoda koji će uljepšati ljetne dane cijeloj obitelji. Istodobno, kupci na jednom mjestu mogu pronaći i velik izbor artikala za dom, vrt, apartmane i kućanstvo, kao i brojne proizvode za svakodnevnu uporabu.

Upravo zahvaljujući spoju kvalitetnih proizvoda i službeno najnižih cijena, Best Price Outlet u kratkom se vremenu prometnuo u jedno od najposjećenijih shopping odredišta u Dalmaciji. Asortiman se kontinuirano proširuje, a cilj ostaje isti – kupcima ponuditi provjerene proizvode po cijenama koje je teško nadmašiti.

Kupci Best Price mogu posjetiti na dvije lokacije. Dobro poznata poslovnica nalazi se u Kaštel Štafiliću, uz Kaštelansku magistralu na adresi Pape Ivana Pavla II. 349, dok je nedavno otvorena i nova poslovnica u Makarskoj, na adresi Vrgoračka 12. Na obje lokacije kupce očekuje širok izbor proizvoda, redovite akcije i ono po čemu je Best Price Outlet prepoznatljiv – službeno najniže cijene.