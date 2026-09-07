U Beogradu se tisuće ljudi okupile na sprovodu zločinca Ratka Mladića

Jutros se u Beogradu okupilo nekoliko tisuća ljudi koji žele odati počast pravomoćno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, bivšem zapovjedniku Vojske Republike Srpske, odgovornom za genocid u Srebrenici.

Njegov lijes izložen je u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, a ljudi od ranog jutra pristižu i čekaju u redu za ulazak u crkvu.

Na pokop su stigli i brojni politički dužnosnici iz Republike Srpske, među kojima su Milorad Dodik, Željka Cvijanović i Draško Stanivuković.

Stigli Dodik, Cvijanović i Stanivuković

Na pokop Ratka Mladića stigao je Milorad Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske i dugogodišnji čelnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Dodik je jedan od najutjecajnijih političara bosanskih Srba i godinama otvoreno odbacuje kvalifikaciju genocida za zločin u Srebrenici te veliča Mladićevu ulogu u ratu u BiH. Uoči pokopa već je sudjelovao na komemoraciji Mladiću u Banjoj Luci.

Stigla je i Željka Cvijanović, srpska članica Predsjedništva BiH, kao i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković. U crkvu je stigao i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.

Pravomoćno osuđen na doživotni zatvor

Ratko Mladić bio je zapovjednik Vojske Republike Srpske tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju osudio ga je 2017. godine na doživotni zatvor, a presuda je pravomoćno potvrđena 2021.

Proglašen je krivim za genocid u Srebrenici, gdje je u srpnju 1995. ubijeno više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka, kao i za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tijekom rata u BiH.

Mladić je uhićen 2011. godine nakon gotovo 16 godina skrivanja.