U Benkovcu zakopano najmanje 6.427 tona otpada: Država kreće u veliku sanaciju

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je Odluku o sanaciji prioritetne lokacije onečišćene nezakonito odloženim i zakopanim otpadom na prostoru bivšeg kamenoloma Kukalj na području Grada Benkovca. Razmjeri problema nisu mali. Prema provedenim stručnim istraživanjima, na toj se lokaciji nalazi najmanje 6.427 tona otpada, pomiješanog s kamenim i građevinskim materijalom.

Konačna količina, ali i vrste otpada koji se nalaze na ovom području, trebale bi biti poznate tek tijekom same sanacije.

Otpad će se iskopati i ukloniti

Sanacija će obuhvatiti iskopavanje i uklanjanje otpada te njegovo zakonito zbrinjavanje i/ili oporabu. Nadležni pritom najavljuju potpunu sljedivost svih tokova otpada, kao i provođenje mjera kojima će se štititi zdravlje ljudi i okoliš. Tijekom radova kontinuirano će se pratiti stanje podzemnih i površinskih voda, ali i kvaliteta zraka. Posao sanacije u ime Republike Hrvatske provodit će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će Ministarstvo koordinirati aktivnosti s nadležnim institucijama, Gradom Benkovcem i Zadarskom županijom.

Trošak žele naplatiti odgovornima

Donošenjem odluke stvoreni su preduvjeti za sustavnu sanaciju lokacije Kukalj i uklanjanje nezakonito odloženog otpada. Posebno je zanimljiva najava Ministarstva da trošak cijelog postupka ne bi trebao u konačnici ostati na teret države. Naime, država će poduzeti potrebne mjere kako bi se, sukladno načelu "onečišćivač plaća", troškovi sanacije naplatili od odgovorne strane.