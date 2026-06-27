U Baškoj Vodi predstavljena knjiga "Hajdukova 71.", okupile se brojne legende Bijelih

U predivnom okruženju prepune dvorane u Baškoj Vodi predstavljena je knjiga "Hajdukova 71.", autora Marija Garbera i nakladnika Slavena Luštice. Promocija je održana točno 55 godina nakon što su Bijeli pobjedom protiv Olimpije osvojili naslov prvaka nakon 16 godina čekanja, što je za tadašnji Hajduk bio predug post, te godinu dana nakon smrti ovog velikog novinara.

Program je maestralno vodila Mirta Šurjak, a okupljene su pozdravili načelnik Općine Baška Voda Vjekoslav Radić, zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Stipe Čogelja te izaslanik gradonačelnika Splita Tomislava Šute, gradski vijećnik Bruno Stričević. Videoporukom se obratio i ministar turizma i sporta Tonći Glavina.

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Promociji su nazočili legenda Hajduka i hrvatske reprezentacije Alen Bokšić, ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović, nekadašnji kapetan Hajduka Darko Dražić, koji je nastupio i u prvoj povijesnoj utakmici hrvatske reprezentacije, Mate Lončar Biljarist te brojni drugi uzvanici.

Knjigu su, uz nakladnika Slavena Lušticu, predstavili hajdukolog Slaven Alfirević, Dražen Nikolić te legende Hajduka Ante Ivković Zonzi i Ivan Buljan.

Poseban pljesak dobili su veterani baškovodske Uranije, koji su igrali u legendarnoj utakmici 1975. godine na otvaranju stadiona na Bučini. Tom su se prigodom ponovno fotografirali s Ivanom Buljanom, baš kao i prije pola stoljeća.

Uz prikazivanje arhivskog filma iz 1971. godine evocirane su uspomene na legendarni doček "kad je more gorilo", hrvatske grbove na bijelim zastavama te pogodak Ivana Buljana protiv Partizana i vratara Furtule u Beogradu, kojim je matematički potvrđena dugo čekana i velika titula prvaka.

Uz zvuke klape Srdela pjevalo se Hajduku i Hrvatskoj, a emotivna večer u Baškoj Vodi potrajala je do kasno u noć.