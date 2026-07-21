U akciji USKOK-a privedena i policajka, evo za što je se tereti

Po nalogu USKOK-a, Policijska uprava zadarska provodi uhićenja na području Zadarske županije.

Kako je priopćeno, uhićenja se provode u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, među uhićenima je i jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava.

Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je iz policijskog sustava izvlačila podatke o prebivalištima građana koji žive na području Paga. Istražitelji sumnjaju da je to činila na zahtjev kćeri bivšeg gradonačelnika Paga Ante Fabijanića.

Neslužbeno se doznaje i da istražitelji sumnjaju kako je iste podatke od policijske službenice tražio paški ugostitelj i vijećnik Branimir Paro Vidolin, piše Jutarnji list.