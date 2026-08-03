Tvrtka koja vodi poznate splitske restorane i kafiće demantirala Ivoševićeve tvrdnje

Tvrtka Yellow Experience d.d., koja upravlja s više ugostiteljskih objekata u Splitu, oglasila se nakon izjava gradskog vijećnika Bojana Ivoševića iznesenih na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita.

U priopćenju navode kako "kategorički odbacuju svaku tvrdnju ili insinuaciju" o povezanosti društva, njegova kapitala ili poslovanja s navodima koje je iznio Ivošević.

Ističu da je riječ o, kako navode, "iznimno ozbiljnim činjeničnim optužbama" za koje javnosti nije predočen nijedan dokaz te smatraju da takve tvrdnje mogu ozbiljno narušiti ugled tvrtke i prouzročiti joj poslovnu i reputacijsku štetu.

Iz Yellow Experiencea poručuju da su već započeli poduzimati pravne korake radi zaštite svojih prava, uključujući osiguravanje cjelovitih snimki sjednice i medijskih objava.

"Društvo neće sudjelovati u političkim obračunima, ali će odlučno zaštititi svoj ugled, zaposlenike i poslovne partnere", stoji u priopćenju koje potpisuje član Uprave Krešimir Žunić.