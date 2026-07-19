Tvrtka iz Hercegovine gradi tvornicu u Hrvatskoj. Evo što će proizvoditi

Tvrtka TT Kabeli iz Širokog Brijega provodi najveću investiciju od svog osnutka, vrijednu više od 40 milijuna eura, kojom ulazi u proizvodnju srednjenaponskih i visokonaponskih kabela – segment koji predstavlja jedan od najperspektivnijih dijelova europske elektroindustrije. Izgradnja tvornice u tijeku je u industrijskoj zoni Poznanovec u Hrvatskoj, piše BiznisInfo.ba.

Članica Uprave TT Kabela Hrvatska Marina Šaravanja izjavila je da je riječ o najvećoj pojedinačnoj investiciji u povijesti tvrtke. "Ujedno je i strateška jer smatramo da je proizvodnja srednjenaponskih i visokonaponskih kabela od strateškog značaja za energetiku", rekla je Šaravanja.

Dodala je da vrijednost investicije premašuje 40 milijuna eura, ali i da to neće biti posljednje ulaganje tvrtke u Hrvatskoj. "U skorom razdoblju planiramo pokretanje dodatnih proizvodnih kapaciteta. TT Kabeli u svom dosadašnjem portfelju proizvode niskonaponske kabele i izvoze ih u više od 40 do 50 zemalja svijeta. S ovom tvornicom dodatno ćemo ojačati svoju poziciju na tržištu", kazala je.

Nova tvornica predstavlja velik tehnološki iskorak za tvrtku iz Širokog Brijega. Naime, TT Kabeli su dosad bili usmjereni na proizvodnju niskonaponskih kabela, dok će nova investicija omogućiti ulazak u proizvodnju srednjenaponskih i visokonaponskih kabela, koji se koriste u elektroenergetskim mrežama, velikim infrastrukturnim projektima i prijenosu električne energije.

Riječ je o proizvodima veće tehnološke složenosti i više dodane vrijednosti, za kojima potražnja u Europi posljednjih godina snažno raste zbog velikih ulaganja u modernizaciju elektroenergetske infrastrukture i energetsku tranziciju, piše BiznisInfo.ba. Gradilište tvornice nedavno je obišao i hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Tom je prilikom izjavio da će nova Nacionalna strategija industrijskog razvoja podupirati projekte u elektroindustriji i daljnje jačanje domaće proizvodnje.

Istaknuo je da hrvatske tvrtke iz ovog sektora uspješno posluju na zahtjevnim međunarodnim tržištima te ocijenio da europsku elektroindustriju očekuje svijetla budućnost. Dodao je kako Vlada Republike Hrvatske priprema nove financijske programe, uključujući faktoring za izvoznike, koji bi od jeseni trebao dodatno olakšati poslovanje izvozno orijentiranim tvrtkama. Za TT Kabele ova investicija predstavlja novu razvojnu fazu i značajno jačanje njihove pozicije na europskom tržištu, na kojem tvrtka već godinama uspješno izvozi svoje proizvode na desetke inozemnih tržišta.