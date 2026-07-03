Tvrdila je da je suprug pao na nož. Obdukcija je otkrila da ga je ubila

Britanka Daryl Berman (72) osuđena je na doživotni zatvor zbog ubojstva svog 84-godišnjeg supruga Davida Bermana, nakon što je policiji pokušala prikazati njegovu smrt kao tragičnu nesreću.

Zločin se dogodio 13. ožujka prošle godine u njihovu domu u Prestwichu, pokraj Manchestera. Berman je istražiteljima ispričala da se njezin suprug spotaknuo dok je nosio pladanj s ručkom u kuhinju te pao na kuhinjski nož.

Prema njezinoj verziji događaja, začula je jauk, utrčala u kuhinju i zatekla supruga kako leži na podu u lokvi krvi. Odmah je pozvala hitnu pomoć, no liječnici ga nisu uspjeli spasiti.

Dok su policajci razgovarali s njom ispred kuće, upitala ih je: "Valjda ne mislite da sam ga ja ubila?" Isprva su prihvatili njezino objašnjenje, no obdukcija je ubrzo pokazala da smrtonosna ozljeda nije mogla nastati slučajnim padom.

Obrambena ozljeda otkrila što se dogodilo

Obdukcijom je utvrđeno da je David Berman, umirovljeni stolar, osim smrtonosne ubodne rane na prsima imao i ozljedu na srednjem prstu desne ruke, za koju je tužiteljstvo navelo da je tipična obrambena ozljeda.

Porota ju je na ponovljenom suđenju prošlog tjedna proglasila krivom za ubojstvo. Prvo suđenje, održano krajem prošle godine, završilo je bez presude jer porota nije uspjela postići jednoglasnu odluku.

Sutkinja Tina Landale osudila ju je na doživotni zatvor uz mogućnost traženja uvjetnog otpusta nakon najmanje 12 godina.

"Nikada niste ispričali što se doista dogodilo. Uvjerena sam da se dogodilo nešto zbog čega ste izgubili strpljenje i napali Davida nožem kojim ste ranije pripremali ručak. Što god da je bio okidač, ostaje nepoznato", rekla je sutkinja prilikom izricanja presude.

Dodala je kako vjeruje da je optuženica odmah požalila zbog onoga što je učinila te pokušala pomoći suprugu pozvavši hitnu pomoć.

"Obožavali su se"

Na sudu je istaknuto da su Daryl i David Berman desetljećima bili u sretnom braku te da u njihovu odnosu nije bilo vidljivih problema.

Sutkinja je slučaj opisala kao obiteljsku tragediju, a tijekom suđenja čulo se i da se optuženica brinula o suprugu kojem je nedavno bila dijagnosticirana vaskularna demencija. Nakon poziva hitnoj pomoći nazvala je i njegovu djecu kako bi stigla prije njegove smrti.

Prilikom odvođenja iz sudnice nije pokazala nikakvu reakciju.

Djeca: "Osjećamo se pokradeno"

Sin ubijenog, koji također nosi ime Daryl, rekao je da je po tonu njezina glasa odmah znao da mu je otac u životnoj opasnosti. Dodao je kako mu je prizor iz kuhinje ostao trajno urezan u sjećanje te da mu se činilo kao da je kuća već tada bila mjesto zločina.

Kći Debbie Davis poručila je da se osjeća "pokradeno i prevareno".

"Znam da je moj otac imao 84 godine, ali pred njim je bilo još dobrih godina", rekla je u izjavi pročitanoj na sudu.