Tvrđava Klis i treću godinu zaredom dočekala 100.000 posjetitelja: Jubilarni broj pripao mladoj obitelji iz Splita

Ovogodišnji jubilarni posjetitelji bili su članovi mlade obitelji iz Splita, koji su sunčani listopadski dan odlučili provesti upravo na kliškoj tvrđavi.

Posebno iznenađenje dočekalo je Branku Bajić Alajbeg i njezinu obitelj koji nisu ni slutili da će njihov obiteljski izlet biti obilježen ovako lijepom prigodom. Kao jubilarni posjetitelji nagrađeni su besplatnim ulazom na tvrđavu, prigodnim poklonom Općine Klis te stručnim vodstvom kliškog uskoka Filipa Ninčevića koji ih je upoznao s bogatom poviješću i zanimljivostima ove povijesne utvrde.

„Odlučili smo iskoristiti prekrasan sunčan dan i nakon dugo vremena ponovno posjetiti klišku tvrđavu ponajviše na nagovor djece koja svaki put kada prolazimo u blizini inzistiraju da moramo doći. Doček nas je zaista ugodno iznenadio i nismo mogli vjerovati da smo baš mi 100.000 posjetitelji. Imali smo priliku uživati u vođenom obilasku i čuti brojne zanimljive činjenice o tvrđavi. Djeca su oduševljena, vrijeme je prekrasno, pogled fantastičan i zaista bih svima preporučila da dođu. Posebno nama koji ovu kulturnu baštinu svakodnevno gledamo sa svojih balkona, a možda je prerijetko posjećujemo. Ne trebamo je prepustiti samo turistima. Prekrasno je biti turist u vlastitoj zemlji“, poručila je Branka Bajić Alajbeg.

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma istaknuo je kako kontinuirani rast broja posjetitelja potvrđuje uspješnost ulaganja u obnovu i turističku valorizaciju tvrđave, no naglasio je da njezina vrijednost daleko nadilazi turističke brojke.

„Brojke iz godine u godinu rastu, ali nisu važne samo brojke. Ono što me ove godine posebno veseli jest činjenica da su prvi put otkako organiziramo doček 100.000. posjetitelja naši jubilarni gosti upravo naši ljudi, mlada obitelj iz Splita koja je odlučila ovaj prekrasan dan provesti sa svojom djecom na našoj tvrđavi. To je ono što nas posebno raduje jer tvrđava nije samo turistička atrakcija, ona je dio našeg identiteta i prostor koji treba živjeti sa svojim ljudima“, kazao je načelnik Vetma.

Govoreći o dosadašnjim ulaganjima i budućim planovima Vetma je istaknuo kako je tvrđava posljednjih godina doživjela značajnu obnovu, a novi veliki projekt dodatno će pridonijeti njezinu očuvanju.

„Tvrđava danas ima sedam obnovljenih objekata koje ranije nije imala, a ono što je posebno važno jest da u 2027. godini krećemo sa sanacijom obzida, velikim projektom vrijednim više od 1,2 milijuna eura. Međutim, tvrđava nije samo kamen i mi ne obnavljamo samo njezin kameni identitet. Ona je puno više od toga. Ona je mjesto susreta, druženja, kulture i života. Noć muzeja, Kliško kulturno ljeto, Međunarodni dan obitelji i Noć tvrđava samo su neke od manifestacija kojima nastojimo obogatiti njezinu ponudu i približiti je svim generacijama. Osim toga, Općina Klis već godinama sudjeluje i na međunarodnom turističkom sajmu u Londonu, gdje nastojimo dodatno promovirati ovaj naš Bogom dani kraj i sve njegove ljepote“, naglasio je Vetma.

Načelnik je zahvalio svim posjetiteljima koji su tijekom proteklih godina prepoznali vrijednost kliške tvrđave, istaknuvši kako je njezino očuvanje zajednička odgovornost.

„Hvala svim posjetiteljima koji su svih ovih godina bili s nama i koji se iznova vraćaju na našu tvrđavu. Na nama je da ovaj identitet koji smo naslijedili sačuvamo na pravi način, da ga nastavimo obogaćivati i, ono najvažnije, ostavimo budućim generacijama“, zaključio je Vetma.

Treći uzastopni doček 100.000 posjetitelja, a četvrti u njenoj povijesti još je jedna potvrda da kliška tvrđava uspješno spaja bogatu povijest, kulturnu baštinu i suvremenu turističku ponudu. A ovogodišnji jubilarni posjetitelji možda su i najljepši podsjetnik na to da se njezina posebnost ne mjeri samo brojem gostiju koji dolaze iz cijeloga svijeta, nego i činjenicom da je iznova otkrivaju oni kojima je cijeloga života pred očima.