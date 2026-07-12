TUŽNI PRIZORI Pojačanje stiglo na Korčulu. Pogledajte kakvo je trenutno stanje na otoku

Na području Dubrovačko-neretvanske županije i dalje je aktivan požar otvorenog prostora kod Blata na otoku Korčuli, za koji je dojava zaprimljena 11. srpnja u 14:54 sati. Požarom je zahvaćeno oko 550 hektara trave, niskog raslinja, makije i borove šume. Na intervenciji sudjeluje 186 vatrogasaca s 48 vatrogasnih vozila iz Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik, javnih vatrogasnih postrojbi Dubrovački vatrogasci, Dubrovačko primorje, Konavle i Metković te dobrovoljnih vatrogasnih društava Korčula, Lumbarda, Smokvica, Blato, Vela Luka, Orebić, Putnikovići, Kuna, Župa dubrovačka i Čilipi. Tijekom jučerašnjeg dana u gašenju su sudjelovala četiri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i jedan Air Tractor AT-802. Jedan vatrogasac zadobio je lakše tjelesne ozljede te je zbrinut od strane hitne medicinske službe.

Izvanredna dislokacija stigla na Korčulu.



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Kiša koja je tijekom noći zahvatila područje požara na Korčuli stigla je u ključnom trenutku i znatno olakšala posao vatrogascima, koji su se satima borili s vatrenom stihijom. Oborine su usporile širenje vatre i omogućile predah iscrpljenim snagama na terenu.

Unatoč tome što je izbjegnuta još veća katastrofa, posljedice požara su goleme. Široko područje oko Smokvice ostalo je opustošeno, a krajolik koji je donedavno bio prekriven zelenilom sada čine pocrnjela stabla, spaljeno raslinje i slojevi pepela.