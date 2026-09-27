Tužna vijest za ljubitelje glazbe 80-ih: Preminuo Peter Byrne

Peter Byrne, pjevač, tekstopisac i suosnivač britanskog novovalnog sastava Naked Eyes, preminuo je u 74. godini nakon kratke bolesti.

Byrne je rođen 9. lipnja 1952., a glazbenu priču po kojoj će ostati najpoznatiji započeo je s klavijaturistom Robom Fisherom. Njih dvojica upoznala su se tijekom studentskih dana u engleskom Bathu, a Naked Eyes osnovali su 1982. godine.

Prije toga Byrne i Fisher zajedno su nastupali u sastavu Neon, u kojem su od 1979. do 1982. svirali i Curt Smith te Roland Orzabal. Smith i Orzabal kasnije će osnovati Tears for Fears i ostvariti veliki međunarodni uspjeh.

Naked Eyes proslavio se početkom 80-ih

Naked Eyes vrlo je brzo pronašao publiku, posebno u Sjedinjenim Državama. Zahvaljujući snažnoj prisutnosti na MTV-ju i radijskim postajama, bend je s prva dva studijska albuma, objavljena 1983. i 1984., ostvario čak četiri singla među prvih 40 američke ljestvice Billboard Hot 100.

Zanimljivo je da su takav uspjeh ostvarili bez koncertnih turneja tijekom početnog razdoblja djelovanja.

Njihova najpoznatija pjesma postala je synth-pop obrada klasika „Always Something There to Remind Me“, koji su napisali Burt Bacharach i Hal David, a prva ga je 1963. snimila Dionne Warwick.

Upravo je demo verzija te pjesme odigrala važnu ulogu u karijeri Naked Eyesa. Snimka Byrnea i Fishera privukla je pozornost EMI Recordsa, nakon čega je diskografska kuća potpisala ugovor s bendom.

Najveći hit stigao do osmog mjesta Billboarda

„Always Something There to Remind Me“ tijekom ljeta 1983. stigao je do osmog mjesta Billboard Hot 100 ljestvice, čime je Naked Eyes ostvario svoj najveći američki hit.

Iste godine objavljen je njihov debitantski album „Burning Bridges“. Uz pjesmu koja ih je proslavila, na njemu su se našli i singlovi „Promises, Promises“ te „When the Lights Go Out“.

Byrne je tako ostao prepoznatljivo lice i glas Naked Eyesa, sastava koji je svojim spojem pop melodija, sintesajzera i novovalnog zvuka ostavio trag na glazbenoj sceni početka osamdesetih.