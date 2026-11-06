Tužna vijest s Korčule: Preminula prva doktorica znanosti iz Vele Luke, doživjela je 101 godinu

Vela Luka oprašta se od Tamare Vučetić, prve doktorice znanosti iz ovog mjesta na otoku Korčuli, koja je preminula u 102. godini života. Tužnu vijest objavila je načelnica Općine Vela Luka Katarina Gugić, istaknuvši njezin izniman doprinos znanosti, obrazovanju i povijesti rodnog mjesta.

Tamara Vučetić bila je jedna od istaknutih intelektualki Vele Luke, a njezin životni i profesionalni put obilježili su predanost znanju, obrazovanju i znanstvenom radu.

Od nje se emotivnom objavom na društvenim mrežama oprostila načelnica Katarina Gugić.

„S tugom sam primila vijest o smrti gospođe Tamare Vučetić, prve doktorice znanosti iz Vele Luke, koja nas je napustila u 102. godini života”, napisala je Gugić.

Prošle godine zajedno su proslavili veliki jubilej

Načelnica se prisjetila i susreta u rujnu prošle godine, kada je obilježen stoti rođendan Tamare Vučetić.

„U rujnu prošle godine imali smo čast proslaviti njezin stoti rođendan, obilježavajući tako izniman životni jubilej”, navela je.

Posebno je istaknula njezin snažan karakter i intelektualnu ostavštinu.

„Britka, svoja, osebujna i iznimna intelektualka, bila je žena snažnog karaktera i jasnih stavova. Njezin životni i profesionalni put svjedoče o predanosti znanju, obrazovanju i znanstvenom radu, a njezina postignuća zauzimaju posebno mjesto u povijesti našega mjesta.”

„Bila je osoba koja je ostavljala dojam”

Govoreći o njezinoj osobnosti, Gugić je naglasila da je riječ o ženi koja je ostavila dubok trag u sredini iz koje je potekla.

„Nije bila osoba koju se moglo lako opisati u nekoliko riječi, ali bila je osoba koja je ostavljala dojam. Svojim je znanjem, radom i osobnošću obilježila vrijeme i sredinu iz koje je potekla”, poručila je načelnica.

U ime Općine Vela Luka i osobno izrazila je sućut obitelji i svima koji su bili bliski Tamari Vučetić.

Odlaskom prve doktorice znanosti iz Vele Luke mjesto je izgubilo jednu od svojih istaknutih intelektualki, čija će postignuća ostati važan dio njegove povijesti.