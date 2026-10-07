Tužna vijest s hrvatske glazbene scene: Preminuo autor brojnih hitova, imao je 61 godinu

Nakon teške bolesti preminuo je Robert Pilepić, poznati hrvatski skladatelj i tekstopisac koji je tijekom dugogodišnje karijere surađivao s brojnim poznatim izvođačima. Imao je 61 godinu, a vijest o njegovoj smrti Večernjem listu potvrđena je iz krugova obitelji.

Iza Pilepića ostao je bogat autorski opus u kojem se nalaze pjesme poput „Nisi ti jedini na svijetu“, „Neka noćas dođu svi“, „'Ko će tebe mi zaminit“, „Grdovići ribari“, „Ja ne gren“, „Ne more vrime“, „Morski vuk“ i „Kada žene tulumare“, kao i niz drugih skladbi koje su obilježile domaću glazbenu scenu.

Pilepić je rođen 1965. godine, a interes za pisanje i glazbu pokazao je još kao osnovnoškolac. Već u srednjoj školi osnovao je prvi bend, dok je tijekom 1980-ih svirao bubnjeve u sastavima Grafiti i Vamp. Osim što je bio za bubnjevima, za te je bendove skladao i pisao tekstove.

Sastav Vamp u tom je razdoblju nastupao uz niz izvođača koji će poslije ostaviti velik trag na hrvatskoj glazbenoj sceni, među kojima su Leteći odred, Ivana Ranilović, kasnije poznata kao Vanna, Severina i Psihomodo pop.

Pisao hitove za Kasandru, Olivera i Tonyja

Početak Domovinskog rata označio je i kraj djelovanja Vampa, nakon čega se Pilepić sve više okreće pisanju pjesama za druge izvođače.

Uslijedila je suradnja s Kasandrom, jednom od najvećih zvijezda hrvatske dance scene tog vremena. Među pjesmama koje su obilježile to razdoblje nalaze se „Nisi ti jedini na svijetu“ i „I've got a feeling“.

Pilepić je ostavio trag i na jednom od poznatih domaćih dueta – pjesmi „Morski vuk“, koju su izveli Oliver Dragojević i Tony Cetinski. Tekst je napisao zajedno s Draganom Lukićem Šegedinom.

Veliki uspjeh uslijedio je 1996. godine na Splitskom festivalu. Tony Cetinski tada je pobijedio s pjesmom „Neka noćas dođu svi“, za koju je stihove napisao upravo Pilepić. Njihova suradnja nastavila se i na albumu „Prah i pepeo“, na kojem je Pilepić potpisao tekstove za više pjesama.

Poseban trag ostavio na MIK-u

Na Melodijama Istre i Kvarnera prvi se put pojavio 2000. godine. Zajedno s Nenom Ninčevićem potpisao je pjesmu „Grdovići ribari“ koju je izveo Mladen Grdović, a pjesma je bila i nagrađena.

Koliki je trag ostavio na MIK-u pokazalo se 2014. godine, kada je povodom 50 godina festivala dobio priznanje kao autor s najvećim brojem napisanih tekstova u njegovoj povijesti.

Uspjehe je nizao i na Zadarfestu, gdje je 2000. i 2001. godine osvajao nagrade za najbolje stihove.

Važan dio njegova stvaralaštva bila je i dugogodišnja suradnja s Alenom Vitasovićem. Iz nje su nastale pjesme poput „Ja ne gren“, „Niš mi se ne da“, „Od subote“ i „Ja san Istrijan“.

Robert Pilepić iza sebe je ostavio velik broj pjesama koje su tijekom desetljeća izvodila neka od najpoznatijih imena hrvatske glazbene scene.