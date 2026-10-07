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Tužna vijest s hrvatske glazbene scene: Preminuo autor brojnih hitova, imao je 61 godinu

Robert Pilepić iza sebe je ostavio velik broj pjesama koje su tijekom desetljeća izvodila neka od najpoznatijih imena hrvatske glazbene scene

Nakon teške bolesti preminuo je Robert Pilepić, poznati hrvatski skladatelj i tekstopisac koji je tijekom dugogodišnje karijere surađivao s brojnim poznatim izvođačima. Imao je 61 godinu, a vijest o njegovoj smrti Večernjem listu potvrđena je iz krugova obitelji.

Iza Pilepića ostao je bogat autorski opus u kojem se nalaze pjesme poput „Nisi ti jedini na svijetu“, „Neka noćas dođu svi“, „'Ko će tebe mi zaminit“, „Grdovići ribari“, „Ja ne gren“, „Ne more vrime“, „Morski vuk“ i „Kada žene tulumare“, kao i niz drugih skladbi koje su obilježile domaću glazbenu scenu.

Pilepić je rođen 1965. godine, a interes za pisanje i glazbu pokazao je još kao osnovnoškolac. Već u srednjoj školi osnovao je prvi bend, dok je tijekom 1980-ih svirao bubnjeve u sastavima Grafiti i Vamp. Osim što je bio za bubnjevima, za te je bendove skladao i pisao tekstove.

Sastav Vamp u tom je razdoblju nastupao uz niz izvođača koji će poslije ostaviti velik trag na hrvatskoj glazbenoj sceni, među kojima su Leteći odred, Ivana Ranilović, kasnije poznata kao Vanna, Severina i Psihomodo pop.

Pisao hitove za Kasandru, Olivera i Tonyja

Početak Domovinskog rata označio je i kraj djelovanja Vampa, nakon čega se Pilepić sve više okreće pisanju pjesama za druge izvođače.

Uslijedila je suradnja s Kasandrom, jednom od najvećih zvijezda hrvatske dance scene tog vremena. Među pjesmama koje su obilježile to razdoblje nalaze se „Nisi ti jedini na svijetu“ i „I've got a feeling“.

Pilepić je ostavio trag i na jednom od poznatih domaćih dueta – pjesmi „Morski vuk“, koju su izveli Oliver Dragojević i Tony Cetinski. Tekst je napisao zajedno s Draganom Lukićem Šegedinom.

Veliki uspjeh uslijedio je 1996. godine na Splitskom festivalu. Tony Cetinski tada je pobijedio s pjesmom „Neka noćas dođu svi“, za koju je stihove napisao upravo Pilepić. Njihova suradnja nastavila se i na albumu „Prah i pepeo“, na kojem je Pilepić potpisao tekstove za više pjesama.

Poseban trag ostavio na MIK-u

Na Melodijama Istre i Kvarnera prvi se put pojavio 2000. godine. Zajedno s Nenom Ninčevićem potpisao je pjesmu „Grdovići ribari“ koju je izveo Mladen Grdović, a pjesma je bila i nagrađena.

Koliki je trag ostavio na MIK-u pokazalo se 2014. godine, kada je povodom 50 godina festivala dobio priznanje kao autor s najvećim brojem napisanih tekstova u njegovoj povijesti.

Uspjehe je nizao i na Zadarfestu, gdje je 2000. i 2001. godine osvajao nagrade za najbolje stihove.

Važan dio njegova stvaralaštva bila je i dugogodišnja suradnja s Alenom Vitasovićem. Iz nje su nastale pjesme poput „Ja ne gren“, „Niš mi se ne da“, „Od subote“ i „Ja san Istrijan“.

Robert Pilepić iza sebe je ostavio velik broj pjesama koje su tijekom desetljeća izvodila neka od najpoznatijih imena hrvatske glazbene scene.

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