Tužna vijest: Preminuo maleni Jure Kosor, dječak za kojeg je molila cijela Hrvatska

Tužna vijest stiže sa stranice "Bog je tu", koja je objavila da je preminuo maleni Jure Kosor, dječak čija je teška životna borba početkom ove godine ujedinila velik broj ljudi diljem Hrvatske u molitvi.

Kako navode u objavi, vijest su primili od svećenika bliskih Jurinoj obitelji. "Maleni Jure Kosor jučer nas je napustio i otišao u zagrljaj svoga Ljubljenog", objavljeno je na stranici "Bog je tu".

Za Juru su molili ljudi diljem Hrvatske

Jurina priča početkom godine dirnula je javnost. Brojni vjernici uključili su se u molitve za njegovo zdravlje, služene su svete mise, a organizirana su i klanjanja pred Presvetim. Na stranici podsjećaju kako je dječakova borba potaknula na molitvu i ljude koji do tada možda nisu bili bliski vjeri.

"Jure se borio do kraja, snagom koju jedino ljubav može dati. Nije odustajao", stoji u emotivnoj objavi. Posebno su istaknuli i snagu njegove obitelji koja je tijekom dugotrajne i teške borbe ostala predana svojoj vjeri.

"Ostaješ među nama"

Od malenog Jure oprostili su se riječima koje svjedoče koliko je njegova sudbina dotaknula ljude koji su pratili njegovu borbu i molili za njega.

"Jure, ostaješ među nama, to je sigurno. U srcu si svake duše koja je sklopila ruke za tebe. Do kraja naših života", poručili su. Objavu su zaključili riječima: "Vidimo se u vječnosti, u zagrljaju Božjem."

Informacija o smrti malenog Jure objavljena je na Facebook stranici "Bog je tu", uz navod da je zaprimljena od svećenika bliskih njegovoj obitelji.