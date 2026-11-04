Tužna vijest: Preminuo Ivo Vukadin (62), hrvatski branitelj i pripadnik legendarne 4. gardijske brigade

Tužna vijest pogodila je suborce, prijatelje i obitelj hrvatskog branitelja Ive Vukadina, poznatog pod nadimkom Bosna, koji je preminuo 3. studenoga 2026. godine nakon kratke i teške bolesti. Imao je 62 godine.

Od njega su se emotivnom objavom na društvenim mrežama oprostili Veterani 4. gardijske brigade, čiji je Vukadin bio pripadnik tijekom Domovinskog rata.

"Kad mu je korak postao teži, a dah sve kraći, Bog raširi svoje ruke i reče: 'Dođi u moje krilo'", stoji u objavljenoj osmrtnici, uz biblijske riječi: "Neka se ne uznemiruje srce vaše! U kući Oca mojega ima mnogo stanova."

Posljednji ispraćaj u četvrtak

Posljednji ispraćaj Ive Vukadina održat će se u četvrtak, 5. studenoga, u 10 sati na splitskom groblju Lovrinac.

Sprovod će se održati istoga dana u 14 sati na novom groblju svetog Ilije u Srđevićima kod Livna. Od Ive Vukadina opraštaju se supruga Danica, sin Stipe, kćeri Matija i Ružica, sestre Borjana i Suzana, brat Mate te brojna rodbina, prijatelji i suborci.