Tužna vijest potresla vatrogasce: Emotivnim riječima oprostili se od mlade kolegice

Vatrogasnu zajednicu pogodila je tužna vijest o smrti mlade vatrogaskinje, od koje su se kolege oprostile dirljivom objavom na društvenim mrežama.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krašić objavilo je emotivnu poruku u kojoj ističu kako je njezin životni i vatrogasni put prekinut prerano, ali da će uspomena na njezinu plemenitost, nesebičnost i spremnost da pomogne drugima ostati trajno među članovima postrojbe.

„S neizmjernom tugom i boli opraštamo se od naše mlade kolegice. Iako je njezin životni i vatrogasni put prekinut prerano, trag koji je ostavila u našoj postrojbi je neizbrisav. Njezina plemenitost, nesebičnost i spremnost da pomogne drugima ostat će trajna inspiracija svima nama“, poručili su iz DVD-a Krašić.

Posebne riječi utjehe uputili su i njezinoj obitelji, kojoj su izrazili najdublju sućut.

Objavu su zaključili tradicionalnim vatrogasnim pozdravom kojim se odaje počast preminulim kolegama:

„Mirno spavaj, draga naša. Vatrogasci ne umiru, oni odlaze na vječnu stražu.“