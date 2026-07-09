Tužna vijest potresla glazbeni svijet: Preminula je pjevačica nezaboravnog hita

Glazbeni svijet oprostio se od Bonnie Tyler, legendarne velške pjevačice čiji su hitovi ''Total Eclipse of the Heart'', ''Holding Out for a Hero'' i ''It's a Heartache'' obilježili desetljeća.Pjevačica Bonnie Tyler, poznata po hitovima kao što su „Total Eclipse of the Heart”, „Holding Out for a Hero” i „It's a Heartache”, preminula je u 75. godini života.

U poruci objavljenoj na službenoj internetskoj stranici ove iznimno popularne velške dive moćnih balada stoji: „Obitelj i tim Bonnie Tyler slomljena srca objavljuju da je Bonnie sinoć neočekivano preminula u bolnici u Portugalu uslijed bolesti od koje se liječila.”

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Ova glazbenica iz Skewena u južnom Walesu u svibnju je stavljena u induciranu komu nakon hitne operacije crijeva u Portugalu, javlja BBC.

Njezin je glasnogovornik prošlog mjeseca izjavio da se probudila iz kome, ali da je i dalje „vrlo lošeg zdravstvenog stanja te na odjelu intenzivne skrbi”.

U službenoj izjavi, objavljenoj u četvrtak ujutro, nadalje se navodi: „Uskoro ćemo objaviti dodatno priopćenje, no zasad molimo za privatnost kako bismo se mogli nositi s ovom tragedijom.”

Ministrica za pitanja Walesa Jo Stevens odala je počast pjevačici nakon njezine smrti.

„Tužna sam zbog vijesti o smrti Bonnie Tyler”, napisala je u objavi na platformi X.