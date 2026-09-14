Tužna vijest pogodila Dalmatinsku zagoru: Napusto nas je Ivan Topić

Tužna vijest stiže iz drniškog kraja. U 91. godini života preminuo je Ivan Topić iz Siverića, pjesnik, vinogradar i vinar koji je svoj život i stvaralaštvo neraskidivo vezao uz rodni kraj, objavio je Radio Drniš.

Ivan Topić rođen je 1935. godine u Siveriću. Osnovnu školu pohađao je u Siveriću i Drnišu, nakon čega se školovao u poljoprivrednoj struci. Cijeli radni vijek proveo je u vinogradarsko-vinarskoj struci na području Drniša, ostajući trajno povezan s lozom, vinom i zemljom svoga zavičaja.

Uz profesionalni rad, njegova velika ljubav bila je pisana riječ. Prvu pjesmu, „Život i ja“, napisao je još 1956. godine, a tijekom života objavio je šest zbirki pjesama.

Posljednju zbirku, „Beskrajna traganja“, objavio je nedavno, potvrđujući stvaralačku snagu koja ga nije napuštala ni u poznim godinama.

U svojim je pjesmama pisao o Siveriću i drniškom kraju, obitelji, vjeri, Domovini, prirodi, vinovoj lozi i životu običnog čovjeka. Za pjesmu „Himbe“ 1997. godine dobio je Zlatnu diplomu na Sabatini u Cavtatu.

Među njegovim objavljenim zbirkama su „Goru ognji“, „Živjeti s pticama“, „Prognanik“ i „Na kraju puta“, koja je objavljena 2018. godine.

Odlaskom Ivana Topića Siverić i drniški kraj izgubili su čovjeka koji je svojim stihovima čuvao dio njihove duše, uspomena i života. Iza njega ostaju knjige i pjesme, ali i trag života duboko ukorijenjenog u kamen, lozu i zemlju rodnog Siverića.

Posljednji ispraćaj Ivana Topića bit će danas, 14. rujna, na groblju svetog Petra u Siveriću.

Obitelji, rodbini i prijateljima izražavamo iskrenu sućut.

Počivao u miru Božjem.