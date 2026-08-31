Tužna vijest: Napustio nas je Slobodan Šnajder

U 78. godini preminuo je Slobodan Šnajder, jedan od istaknutijih hrvatskih književnika, dramatičara, prozaika i publicista. Vijest o njegovoj smrti objavila je njegova kći Tena na njegovom Facebook profilu.

U emotivnoj objavi oprostila se od oca, kojeg su mnogi poznavali i pod nadimkom Šac.

- Slomljena srca javljam da je moj tata, svima ovdje poznat kao Šac, jučer preminuo - napisala je Tena.

Istaknula je koliko mu je značila zajednica koju su zajedno vodili te koliko je uživao u komunikaciji s ljudima koji su je pratili.

Prema njezinim riječima, Šnajder je redovito sudjelovao u objavama, veselio se komentarima, a mnoge pratitelje s vremenom je počeo doživljavati kao prijatelje.

- Bili ste iskra koja mu je zadnje godine učinila ljepšima. Hvala vam na tome - poručila je na kraju objave.