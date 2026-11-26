Splitsku malonogometnu zajednicu potresla je tužna vijest o smrti Ante Škovrlja, dugogodišnjeg člana ekipe Cosmos.

Vijest o njegovoj smrti objavila je Udruga za mali nogomet Split na svojoj službenoj Facebook stranici, oprostivši se od njega emotivnim riječima.

„Danas nas je potresla tužna vijest da nas je napustio naš dugogodišnji član i dobri duh ekipe 'Cosmos' Ante Škovrlj. Iskrena sućut obitelji i suigračima. Počivao u miru Božjem“, poručili su iz UMN-a Split.

Škovrlj će u splitskoj malonogometnoj zajednici ostati upamćen kao dugogodišnji član i dobri duh svoje ekipe.

Obitelji, prijateljima i suigračima izražavamo iskrenu sućut.