Tužna vijest iz Splita: U 102. godini preminula žena koja je desetljećima otkrivala tajne Jadranskog mora

U 102. godini života preminula je dr. sc. Tamara Vučetić, istaknuta hrvatska znanstvenica, dugogodišnja djelatnica splitskog Instituta za oceanografiju i ribarstvo i jedna od pionirki istraživanja planktona u Jadranskom moru. Od znanstvenice koja je svojim radom ostavila dubok trag u hrvatskoj oceanografiji oprostili su se njezini kolege iz Instituta.

Tužnu vijest objavio je Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, u kojem je Tamara Vučetić provela cijeli radni vijek, posvetivši desetljeća proučavanju života u Jadranskom moru.

Njezin znanstveni doprinos nadilazi granice Hrvatske, a istraživanja kojima se bavila postavila su važne temelje za razumijevanje morskih ekosustava, planktona i ribljih populacija.

Od Vele Luke do vrhunskih znanstvenih postignuća

Tamara Vučetić rođena je 17. rujna 1925. godine u Veloj Luci, u obitelji povezanoj s morem i ribarstvom. Upravo je ta povezanost s morskim svijetom obilježila njezin profesionalni put.

Nakon završene gimnazije u Splitu obrazovanje je nastavila na nekoliko studija. Najprije je upisala farmaciju, zatim agronomiju, da bi se naposljetku pronašla u biologiji na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Njezin talent za znanstveni rad prepoznat je vrlo rano. Već tijekom prve godine studija osvojila je Rektorovu nagradu za istraživanje planktona.

Diplomirala je 1951. godine, a doktorat je stekla 1964., čime je postala prva doktorica znanosti iz Vele Luke.

Cijeli radni vijek posvetila splitskom Institutu

Svoj profesionalni put započela je 1951. godine u Institutu za oceanografiju i ribarstvo, ustanovi kojoj je ostala vjerna do umirovljenja.

Od 1969. do 1992. godine vodila je Laboratorij za zooplankton, a tijekom desetljeća istraživačkog rada ostvarila je niz važnih znanstvenih rezultata.

Među ostalim, uvela je metodu procjene biomase zooplanktona te prikupila prve podatke o brojnosti veslonožaca u Jadranu.

Posebno se bavila proučavanjem jaja i ličinki srdele i inćuna. Zajedno sa suradnicama razvijala je procjene veličine njihovih stokova na temelju količine jaja pronađenih u planktonu.

Istraživala je i prisutnost žive u morskim organizmima, uključujući zooplankton Kaštelanskog zaljeva.

Objavila oko 150 znanstvenih i stručnih radova

Tijekom bogate karijere Tamara Vučetić objavila je približno 150 znanstvenih i stručnih radova.

Sudjelovala je u radu međunarodnih organizacija koje se bave istraživanjem i zaštitom Sredozemnog mora, uključujući tijela povezana s FAO-om te Međunarodnu komisiju za znanstveno istraživanje Sredozemnog mora.

Njezina znanstvena znatiželja nije prestala ni odlaskom u mirovinu.

Godine 2009. bila je prva autorica znanstvenog rada posvećenog velikom meteotsunamiju iz 1978. godine, koji je pogodio srednji i južni Jadran, a posebno teško njezinu rodnu Velu Luku.

Sa suradnicima je analizirala povijesne zapise i svjedočanstva o tom iznimnom događaju, pridonoseći boljem razumijevanju ove opasne meteorološko-oceanografske pojave.

Dirljiv oproštaj kolega iz Splita

Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo oprostili su se od svoje dugogodišnje kolegice, zahvalivši joj na desetljećima predanog rada i znanju koje je prenijela budućim generacijama.

"Našoj dragoj kolegici Tamari hvala za desetljeća rada na Institutu i za znanje o Jadranu koje je ostavila generacijama istraživača", poručili su iz Instituta.

Obitelji i svima koji su je poznavali uputili su iskrenu sućut.

Počivala u miru.