Tužna vijest iz Splita: Preminuo Šimun Perkušić Šime, prijatelj i volonter Udruge Feniks

"Dragi naši članovi, tužna srca javljamo vijest da nas je dana 26.10.2026. napustio naš voljeni prijatelj, volonter i podržavatelj Šimun Perkušić Šime", objavili su iz Udruge Feniks Split.

Šimun Perkušić ostavio je dubok trag u radu udruge, kojoj je nesebično pomagao svojim znanjem, radom i velikodušnošću. Kako ističu iz Feniksa, zajedno sa svojim timom sudjelovao je u uređenju njihovih prostorija, ulažući vrijeme i trud kako bi članovima osigurao što ugodnije okruženje.

"Njegova će toplina, dobrota i velikodušnost ostati zauvijek utkana u naš rad i ostati živo svjedočanstvo u prostorijama naše Udruge Feniks Split, koju je svojim rukama i sa svojim timom srčano oplemenio. Svaki zid, vijak, uređaj, namještaj s ljubavlju je za nas sanirao i postavio", poručili su iz udruge. Ipak, naglašavaju kako ono što je Šime ostavio iza sebe daleko nadilazi materijalne tragove njegova rada.

"Ipak, ti materijalni tragovi, iako predivni i vidljivi, najmanje su važan trag tog predivnog čovjeka koji nas je svojom dobrotom i velikim srcem zadužio", istaknuli su.

Emotivnu objavu zaključili su riječima koje najbolje oslikavaju koliko im je značio. "Falit ćeš nam, Šime naš, neizmjerno."