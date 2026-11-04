Tužna vijest iz Splita: Preminuo Ivica Bučić, pripadnik legendarne 4. gardijske brigade

Veterani 4. gardijske brigade oprostili su se od svog suborca Ivice Bučića, čiju su smrt objavili na društvenim mrežama.

„Napustio nas je naš pripadnik Ivica Bučić”, poručili su veterani, izražavajući iskrenu sućut njegovoj obitelji.

Posljednji ispraćaj Ivice Bučića održat će se u četvrtak, 5. studenoga 2026. godine, u 12.30 sati na splitskom gradskom groblju Lovrinac.

„Obitelji iskrena sućut. Počivao u miru Božjem”, stoji u objavi veterana 4. gardijske brigade.

Od svog preminulog suborca oprostili su se kratkom, ali emotivnom porukom.