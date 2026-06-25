Tužna vijest iz Metkovića: Preminuo dječak koji je pao s romobila

Metković tuguje nakon tragične smrti 14-godišnjaka koji je preminuo od posljedica teških ozljeda zadobivenih u padu s električnog romobila. Zbog velike tragedije koja je potresla cijelu zajednicu, odgađaju se planirani kulturni događaji, a brojni građani opraštaju se od prerano izgubljenog dječaka.

Ustanova za kulturu i sport Metković objavila je kako se, zbog tragičnih okolnosti koje su pogodile grad, odgađaju večerašnji koncert „Operne arije“ solista HNK Split te manifestacija „Dječji Glas Neretve“, koja je trebala biti održana u subotu, 27. lipnja.

„U trenucima kada je naša zajednica pogođena velikim gubitkom, smatramo da je ovakva odluka jedina primjerena. Obitelji preminulog djeteta izražavamo iskrenu i duboku sućut“, poručili su iz ustanove.

Posljednji ispraćaj Karla Žuveleka bit će u subotu, 27. lipnja, u 18 sati na groblju sv. Josipa na Mliništu, piše Klik Ploče.