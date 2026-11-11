Tužna vijest iz Hollywooda: Preminuo legendarni glumac kojeg su generacije gledatelja obožavale

Američki glumac Stacy Keach, poznat po ulozi privatnog detektiva Mikea Hammera te brojnim filmskim, televizijskim i kazališnim ostvarenjima, preminuo je u 85. godini života. Tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Malgosia Tomassi Keach, javlja CNN.

Keach je preminuo u svom domu u Magdalenki u Poljskoj, nakon dugotrajne borbe s ozbiljnim srčanim oboljenjem i zatajenjem srca.

Njegova supruga oprostila se od njega emotivnom porukom, istaknuvši da je bio ne samo izniman umjetnik kojeg je voljela publika diljem svijeta nego i središte njihove obitelji.

Publika će ga pamtiti po nezaboravnim ulogama

Tijekom karijere duge gotovo šest desetljeća Stacy Keach ostvario je niz zapaženih uloga, no posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzima lik privatnog detektiva Mikea Hammera, kojeg je utjelovio u popularnoj televizijskoj seriji osamdesetih godina.

Gledatelji ga pamte i po ulogama u serijama Zakon braće (Prison Break), Blue Bloods i Titus, kao i filmovima American History X, Nebraska i The Bourne Legacy.

Osim pred kamerama, ostvario je iznimnu kazališnu karijeru. Smatran je jednim od istaknutijih američkih tumača Shakespeareovih djela, a tijekom života igrao je Hamleta, Richarda III. i kralja Leara.

Za ulogu književnika Ernesta Hemingwaya u televizijskoj miniseriji iz 1988. godine osvojio je Zlatni globus.

Karijera obilježena uspjesima, ali i teškim razdobljima

Keachov život nije bio lišen osobnih izazova. Godine 1984. uhićen je u londonskoj zračnoj luci Heathrow zbog pokušaja krijumčarenja kokaina. Nakon izdržane zatvorske kazne vratio se glumi i nastavio graditi uspješnu karijeru.

O vlastitoj borbi s ovisnošću kasnije je otvoreno govorio, nastojeći svojim iskustvom upozoriti druge na opasnosti zlouporabe droga.

Unatoč zdravstvenim problemima, glumi je ostao posvećen i u poznijim godinama.

Odlazak velikog glumačkog imena

Stacy Keach rođen je 2. lipnja 1941. godine u američkom gradu Savannah u saveznoj državi Georgiji. Obrazovao se na prestižnim glumačkim institucijama, uključujući Yale School of Drama.

Iza sebe je ostavio suprugu Malgosiju te dvoje djece, Shannon i Karolinu.

Njegovim odlaskom filmski, televizijski i kazališni svijet izgubio je glumca čiji su upečatljiv glas, snažna scenska prisutnost i raznovrsne uloge obilježili generacije gledatelja.