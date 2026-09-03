Tužna večer na Poljudu: Otvorena knjiga žalosti za legendarnog Ivana Gudelja

U Trofejnom salonu na Poljudu večeras je otvorena knjiga žalosti za legendarnog Ivana Gudelja, koji je preminuo jučer u 67. godini života.

Svi koji se žele oprostiti od velikana Hajduka i hrvatskog nogometa te ostaviti posljednju poruku mogu se u knjigu žalosti upisati večeras od 19 do 22 sata.

Knjiga žalosti bit će otvorena i sutra od 8 sati pa sve do završetka komemoracije, kada će se od Gudelja oprostiti njegova obitelj, prijatelji, nekadašnji suigrači, predstavnici Hajduka i brojni štovatelji.

Poljud je tako postao mjesto posljednjeg pozdrava čovjeku koji je svojim igrama ostavio dubok trag u povijesti splitskog kluba.