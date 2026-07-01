Tužna priča bračkog narodnog "popa" britka jezika kojeg su Splićani obožavali. Pao mu je velik kamen na glavu...

Povjesničar umjetnosti i muzejski savjetnik Goran Borčić autor je knjige Povijest pisana svjetlom, Split od Prisce do Adriane u čijem prvom dijelu do u tančine raščlanuje splitske osobenjake među kojima su razni redikuli, imbrojuni, manjamuktaši, manjinjorgi, bonkulovići, poverini, barufanti, maškalcuni, mucigoti, uncuti, berekini, farabuti, furbačuni, batali, bevaduri, dišperaduni, šotokucini, foliranti, zavajuni, trunfuni, vagabondi i mnogi drugi koji su se isticali svojim osobenostima. Među njima Baću, Maru Žebon, Duju Balavca, Stipu Igru, Giovaninu Kokolo, Pajdu, Periku, Jozu Trinaesticu i brojne druge. Ovo je priča o njima.

Dotur Frančesko zvan Keko završio je Medicinski fakultet u Beču, ali je studirao preko 50 semestara. Bio je dobar i pametan, samo što od straha nije mogao završiti studij. Živio je na visokoj nozi jer je imao novaca, a odijevao se bogato i elegantno. Oženio se pred stare dane i nastavio živjeti kao boem. Pamtili su ga kao liječnika čudaka koji je sirotinju liječio besplatno čak im kupujući lijekove.

- Među Splićanima velike simpatije stekao je prodajući bureka sos mleka Milutin S. Milošević zvan Bureka uzvikujući Ko jede bureka sira-Tome stomak ne svira.

Često je u Split s Brača dolazio i u njemu boravio don Antonio Kuljiš župnik iz sela Pražnica. Narodni pop, veseljak, gurman, oštra jezika, svađao se neprestano sa svojim kolegama, s biskupom, glavarom, glavarevom ženom, a ponekad i s čitavim selom. Batude tog župnika ostale su u sjećanju kao lijepi primjeri smijeha. Svoj je život skončao tako što mu je na glavu pao krupni kamen koji ga je udario po sljepoočnici.

Frane Vrdoljak zvan Zermo, bikar iz Kamenite ulice, tijekom 50 splitskih karnevala igrao je ulogu supruge princa Krnje. Uoči svakog karnevala obrijao bi brkove jer je morao igrati ulogu Krnjine udovice u poodmakloj trudnoći. Naišao bi ponekad u svojim javnim izljevima ljubavi prema nježnijem spolu i na tvrđi orah. Tako je jednom neka Marija Lete iz Splita tužila Franu derača iz Splita što joj se bez ikakva razloga u Križevoj ulici izbeljio te ju rukama dirao.

- U novinama nisu precizirana mjesta direktnih kontakata njegove simpatije (neki su spominjali bokove). Kada je ugrožena viknula on je pobjegao niz ulicu na što je samosvjesna gospođa skinula cipelu i bacila je za njim. Nije poznato ni je li cipela pogodila cilj, ali se zna da je Frane Mariji uzvratio šamarom.

U rujnu 1930. godine pročulo se da je umro varoški šaljivdžija Zermo, ali je viđen u Splitu i Solinu zdrav kao riba i veseo kao i obično.

Koncem 19. stoljeća u Splitu se pojavio mladi češki gardijski i konjanički časnik Artur Kinsky. Rođen je u Pragu kao sin bogate aristokratske obitelji, a sestra mu je bila barunica Berta Kinsky, dobitnica Nobelove nagrade za mir 1905. godine. Bio je visok, elegantan, dostojanstvenog držanja i izuzetno bogat.

Nosio je uvijek zlatne naočale, vječni suncobran, bijeli, tvrdi šešir, kratki, svijetli kaputić, kratku bradu, fine lakirane cipele, obavezni bagulin sa srebrnom drškom. Vrlo malo je govorio i rijetko kada bi sjedio u kavani Tocigla u Kavani na Novoj obali. Svaki dan bi se redovito prošetao do Bačvica gdje bi psu bacao kamenčić i drvo u more da ih donese. U povijesti Splita ostavio je toliko tajanstvenog traga da su o njemu pisane pjesme i u novije vrijeme.

Paško Jakasović zvan Bula po zvanju je bio postolar, prijatan i drag čovjek. Bilo gdje se priređivao kakav marendin tu je morao biti i Bula, a nerijetko je bio i organizator tih marendina. On je za razliku od Stipe Igre gledao i na kvalitetu tih marendina. Bio je strastven navijač i kibic Hajduka, odlazio bi često na utakmice, a posebno na one koje su se odigravale u Zagrebu. Gotovo da nije bilo puta da na povratku ne bi svraćao u čuvenu sobu br. 4 zbog izazivanja nereda i tučnjave.

- U vrijeme prije Drugog svjetskog rata popularan je bio i vrlo duhovit splitski osobenjak zvan Karleto. Poznata je priča vezana uz njega kada se jedne nedjelje poslijepodne okupio veliki broj Splićana u konobi nekog Pave na Gripama. Glavnu riječ je vodio Niko (Mikula) Škorić, jedan od najduhovitijih stanovnika tadašnjeg Splita i član jedine splitske težačke obitelji koja je tada imala kuću u staroj srednjovjekovnoj jezgri grada.

Karleto je sa svojim matadurima igrao trešetu i briškulu, te pijan zaspao. Oni su tada zatvorili sve škure na prozorima i nastavili vikati kao da kartaju. Kada se Karleto probudio počeo je vikati i plakati da je oslijepio, a oni su mu "velikim čudom" vratili vid s impakama od vina.