Tužna obljetnica: Prije 33 godine život za domovinu dao je Igor Roguljić, imao je samo 21 godinu

Žrnovnica se danas, 13. rujna, prisjeća svog sumještanina Igora Roguljića, koji je prije točno 33 godine izgubio život u Domovinskom ratu.

Kako je objavljeno na stranici Žrnovnica, Roguljić je 13. rujna 1993. poginuo u borbama kod Čiste Velike. Imao je samo 21 godinu.

„Na današnji dan prije 33 godine, 13. rujna 1993., svoj mladi život na oltar Domovine položio je naš Žrnovčanin Igor Roguljić. Poginuo je u borbama kod Čiste Velike, imao je samo 21 godinu. Počivao u miru“, stoji u današnjoj objavi posvećenoj njegovoj uspomeni.

Imao je samo 21 godinu

Igor Roguljić rođen je 22. travnja 1972., a poginuo 13. rujna 1993. godine, što znači da je u trenutku smrti imao 21 godinu.

Njegovo ime nalazi se i na službenom popisu Hrvatske vatrogasne zajednice posvećenom vatrogascima poginulima i nestalima u Domovinskom ratu, bio je pripadnik DVD-a Žrnovnica.

Žrnovnica čuva uspomenu

Uz Roguljićevo ime, Hrvatska vatrogasna zajednica među poginulim pripadnicima DVD-a Žrnovnica navodi i Franu Mihanovića, Joška Matkovića, Slavena Cigića i Denisa Jerkovića.

Današnja obljetnica još je jednom podsjetila na mladi život prekinut u ratu i žrtvu koju Žrnovnica više od tri desetljeća ne zaboravlja.