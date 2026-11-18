Vukovar danas, 18. studenoga, obilježava 35. godišnjicu sloma obrane grada koji je tijekom Domovinskog rata postao simbol hrvatskog otpora, hrabrosti i žrtve. Nakon gotovo tri mjeseca neprekidnih borbi, 18. studenoga 1991. godine završila je organizirana obrana grada na Dunavu, koji je bio izložen snažnim napadima Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi.

Taj datum ostao je duboko urezan u hrvatsku povijest. Iza razorenih ulica, uništenih domova i okupacije koja je uslijedila ostale su tisuće ljudskih tragedija, prognane obitelji i sudbine brojnih nestalih osoba koje ni danas nisu razjašnjene.

Grad je odolijevao napadima punih 87 dana

Iako su oružani sukobi na vukovarskom području započeli i prije kraja kolovoza 1991., početkom Bitke za Vukovar najčešće se smatra 25. kolovoza, kada su snage JNA i srpskih paravojnih postrojbi pokrenule veliki tenkovsko-pješački napad.

Na grad je krenula višestruko nadmoćna vojna sila. Prema povijesnim podacima, napadačke snage raspolagale su s približno 30.000 vojnika i pripadnika paravojnih postrojbi, oko 1.600 oklopnih vozila, 60 zrakoplova te stotinama topničkih oružja.

Nasuprot njima stajalo je oko 1.800 hrvatskih branitelja, pripadnika Zbora narodne garde, policije i dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga, koji su djelovali u obrambenim postrojbama povezanima s legendarnom 204. vukovarskom brigadom.

Unatoč velikoj razlici u ljudstvu i naoružanju, hrvatske snage gotovo su tri mjeseca pružale otpor svakodnevnim napadima. U opkoljenom gradu istodobno se nalazilo više od 15.000 civila, koji su živjeli u podrumima i skloništima, suočeni s nestašicom hrane, vode, lijekova i drugih osnovnih potrepština.

Posljednji dani obrane bili su iznimno teški

Kako je opsada odmicala, uvjeti života u Vukovaru postajali su sve dramatičniji. Granatiranje je gotovo potpuno uništilo gradsku infrastrukturu, a bolnica je svakodnevno primala velik broj ranjenih civila i branitelja.

Jedan od rijetkih pokušaja pomoći opkoljenom gradu dogodio se 19. listopada 1991., kada je humanitarni konvoj organizacije Liječnici bez granica uspio ući u Vukovar. Tom je prilikom iz bolnice evakuirano približno stotinu ranjenika.

Početkom studenoga položaj branitelja dodatno se pogoršao. Padom prigradskog naselja Lužac 2. studenoga prekinuta je povezanost obrambenih položaja Vukovara i Borova naselja.

Samo osam dana poslije, 10. studenoga, napadačke snage zauzele su Bogdanovce, čime je obrana grada dovedena u gotovo bezizlazan položaj.

Konačni slom obrane uslijedio je 18. studenoga 1991. godine.

Dio hrvatskih branitelja pokušao se probiti iz okruženja kroz neprijateljske položaje i minska polja, dok su mnogi koji su ostali u gradu zarobljeni i odvedeni u logore. Nakon okupacije uslijedila su ubojstva, zlostavljanja i prisilna protjerivanja stanovništva.

Tisuće poginulih, ranjenih i prognanih

Razmjeri ljudskih gubitaka tijekom Bitke za Vukovar bili su golemi.

Prema podacima Franjevačkog samostana u Vukovaru, tijekom opsade i povezanih ratnih stradanja život je izgubilo najmanje 2.717 hrvatskih branitelja i civila.

Više od 22.000 stanovnika bilo je prisiljeno napustiti svoje domove, dok je nekoliko tisuća ljudi prošlo kroz srpske logore.

Podaci Hrvatskog sanitetskog stožera navode 450 poginulih branitelja i 1.350 civila, među kojima je bilo 86 djece. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece, a više od 2.500 osoba bilo je ranjeno.

Različiti izvori navode različite ukupne brojke, ovisno o razdoblju i kategorijama stradalih koje obuhvaćaju, no svi svjedoče o golemim ljudskim gubicima.

Jedno od najstrašnijih poglavlja vukovarske tragedije dogodilo se nakon pada grada, kada su iz vukovarske bolnice odvedeni ranjenici, civili i druge osobe koje su ondje potražile zaštitu.

Mnogi su ubijeni, a Ovčara je postala jedno od najpoznatijih stratišta Domovinskog rata.

Masovne grobnice i potraga koja traje desetljećima

Posljedice ratnih zločina nastavile su se otkrivati godinama nakon završetka rata.

Tijekom i nakon mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja na području Vukovara i njegove okolice pronađeno je više od 50 masovnih grobnica iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci brojnih žrtava.

Unatoč dugogodišnjim istraživanjima, sudbine mnogih ljudi još uvijek nisu poznate.

Prema podacima navedenima uoči ovogodišnje obljetnice, Hrvatska još traga za 1.725 osoba nestalih i smrtno stradalih tijekom Domovinskog rata, kojima nije poznato mjesto ukopa.

Od toga se 320 neriješenih slučajeva odnosi na Vukovar i njegovo područje.

Za obitelji koje desetljećima čekaju vijesti o svojim najmilijima, svaka nova identifikacija predstavlja priliku za dostojanstven oproštaj i završetak dugog razdoblja neizvjesnosti.

Vukovar je pod okupacijom ostao sve do 1998. godine

Iako je organizirana obrana grada završila u studenome 1991., Vukovar se nije odmah vratio pod hrvatsku vlast.

Okupacija je potrajala više od šest godina, sve do završetka procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja 15. siječnja 1998. godine.

Toga dana okupirana područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema u potpunosti su vraćena u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.

Povratak prognanih stanovnika, obnova razorenih kuća i infrastrukture te ponovno uspostavljanje svakodnevnog života bili su dugotrajni procesi.

Kolona sjećanja ponovno prolazi ulicama grada heroja

Središnje obilježavanje 35. godišnjice stradanja Vukovara održava se pod nazivom „Hrabrost, žrtva, sloboda“.

Komemorativni program započinje u dvorištu Nacionalne memorijalne bolnice „Dr. Juraj Njavro“, mjesta koje je tijekom opsade postalo simbol humanosti i požrtvovnosti zdravstvenih djelatnika.

Nakon komemoracije sudionici će se, predvođeni hrvatskim braniteljima Vukovara i djelatnicima ratne bolnice, uputiti u tradicionalnu Kolonu sjećanja.

Povorka će proći gradskim ulicama do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, gdje će državna i druga izaslanstva položiti vijence i zapaliti svijeće.

Dolazak u Vukovar najavili su predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Prema očekivanjima gradskih vlasti, u komemorativnim događanjima moglo bi sudjelovati najmanje 100.000 ljudi iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Misu zadušnicu na Memorijalnom groblju predvodit će vrhbosanski nadbiskup i metropolit mons. Tomo Vukšić.

Sjećanje se nastavlja i sljedećih dana

Obilježavanje vukovarske tragedije neće završiti 18. studenoga.

Dan poslije, 19. studenoga, Vukovarci će se prisjetiti stradanja Borova naselja, čiji su stanovnici i branitelji također podnijeli velike žrtve tijekom opsade.

U petak, 20. studenoga, bit će odana počast žrtvama zločina počinjenih u Veleprometu i na Ovčari, mjestima koja su postala trajni simboli stradanja nakon okupacije grada.

Trideset pet godina nakon sloma obrane, Vukovar ostaje jedno od najvažnijih mjesta hrvatskog kolektivnog sjećanja.

Njegova povijest podsjeća na hrabrost branitelja, patnju civilnog stanovništva i visoku cijenu hrvatske neovisnosti.

Dok se svake godine tisuće ljudi okupljaju u Koloni sjećanja, posebno mjesto u toj tišini pripada obiteljima koje još uvijek traže svoje nestale.

Upravo zato sjećanje na Vukovar nije samo prisjećanje na prošlost, nego i trajna obveza očuvanja istine, dostojanstva žrtava i potrage za onima čija sudbina još nije razjašnjena.